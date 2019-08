Novi vrtić u Kovinu do kraja septembra

VIDEO K9: Kovin će do kraja septembra dobiti vrtić sa povećanim kapacitetom za 150 mališana. Izgradnju novog objekta Predškolske ustanove „Naša radost“ sufinasirala je Pokrajinska vlada.

Završetak radova na izgradnji objekta Predškolske ustanove „Naša radost“ u Kovinu očekuje se krajem septembra, pa će vrtić sa povećanim kapacitetom moći da primi 150-oro dece.

„Ja verujem da ćemo do kraja septembra imati sve završene radove i da će 150 dece koja su trenutno smešetna u drugim objektima ili u školskim objektima, uključujući i onu decu koja su na listi čekanja na teritoriji opštine Kovin moći ovde da dobiju najasavremenije uslove za boravak, za učenje. I to će mnogo značiti, pre svega, za roditelje, za samu decu, za sve nas. To pokazuje kako je moguće zajedničkim radom, jer smo svi učestvovali u finansiranju ovog objekta, rešiti velike probleme. Ovo je jedan od većih problema u opštini Kovin“, kazao je Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade.

Reč je o drugoj fazi radova ukupne vrednosti od 86,2 miliona dinara sufinansiranih iz pokrajinskog budžeta putem Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine.

„Prostor na kome se sada nalazimo je mesto na kome je do 2015. godine postojao stari objekat vrtića koji je nenamenski građen. Bio je prosto nebezbedan za decu i iste godine građevinski inspektor je doneo rešenje o rušenju objekta. Odmah potom smo ušli u pripremne radnje koje podrazumevaju izradu projektno-tehničke dokumentacije i pribavljanje saglasnosti o upisu nepokretnosti u javnu svojinu. Ovom prilikom se zahvaljujem i Pokrajini iz razloga toga što nam je bez nadoknade ustupila zemljište od 3 ara na kome smo evo počeli i završavamo vrtić“, rekla je Sanja Petrović, predsednica Opštine Kovin.

Ona je podsetila da je gradnja vrtića počela 2017. godine te da su radovi za prvu fazu plaćeni iz budžeta opštine Kovin koja je dala 11 miliona dinara, dok je druga faza obezbeđena putem konkursa kod Uprave za javna ulaganja Vojvodini koji je omogućio 35 miliona.

Sredstva za opremanje ovog objekta obezbedila je Vlada Srbije preko nadležnih ministarstava.

„Petnaest miliona smo već iskoristili zato što nam je ministarstvo finansija obezbedilo te novce. Kupili smo kuhinju, opremu za kuhinju. Mislim na posuđe. Kupili smo posteljinu, računarsku opremu, a ostalih 15 miliona očekujemo uz obećanje da ćemo dobiti od ministarstva prosvete, jer smo učesnici u projektu Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje. I od tih novaca će se jednostavno opremiti, u smislu nameštaja, sve dečije radne sobe, opremiće se hala, odnosno sala u kojoj će deca vežbati i kupiti mobilijar za dečije dvorište“, precizirala je Petrović.

Puštanjem ovog objekta u rad, prema rečima direktorke Predškolske ustanove Naša radost, Aleksandre Alavanje, biće obezbeđeni adekvatni uslovi za vaspitno-obrazovni rad i ukinute liste čekanja, te rasterećen centralni objekat te predškolske ustanove.