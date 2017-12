Novi smer na Akademiji: Dizajn video-igara

Dizajn video-igrica novina je u ponudi novosadske Akademije umetnosti, ali i u obrazovnom visokoškolskom sistemu u našoj zemlji.

Ovaj smer, nastao nakon ozbiljne analize i priprema, biće u normalnom režimu studiranja od naredne godine, a moći će da ga upiše maksimalno 20 studenata.

“Nismo imali, da kažem, nekih jasnih parametara, sem tih naših zapažanja i utisaka, pa je kolega Marojević organizovao konferenciju koja je bila praktično i temelj i straživanje u vezi sa ovim studijskim programom, šta bi to bio temelj i šta bi to bio start, kakva bi trebala da bude koncepcija studijskog programa. Na osnovu tog istraživanja i konferencije GEDU koja je prethodila osnivanju studijskog programa, mi smo sklopili kockice i došli do parametara kakav taj studijski program treba da bude i kom smeru treba da idemo”, rekao je Siniša Bokan, dekan Akademije umetnosti.

Industrija video-igrica, u kojoj radi veliki broj stručnjaka koji su studirali na ovom fakultetu, dobro je razvijena u Srbiji i jedan ovakav studijski program je logičan u ustanovi koja se bavi izučavanjem medija, naveo je Bokan. Budući studenti sami će odlučiti o načinu na koji će prići izradi video-igara, kao vrsti umetnosti, izvoru zarade ili njihovoj kombinaciji.

“Mi smo, zahvaljujući ovoj konferenciji, razumeli i shvatili koji je to i širi potencijal, sem te primene konkretno pri izradi igrica. To može biti i, naravno, veoma značajna činjenica da su video-igre sve zastupljenije i kao obrazovni, didaktički materijal, da su one vrlo zastupljene i u kompanijskom poslovanju, znači, da je ta gemifikacija jedan proces koji zahvata sve šire i šire segmente društva, ne samo u smislu onog, da kažem, najtrivijalnijeg igranja video-igara”, naveo je Bokan.

Dizajn video-igara koncipiran je po ugledu na brojne slične studijske programe koji postoje u svetu, ali i prilagođen specifičnostima proizašlim iz istraživanja Analize industrije video-igara u Srbiji ka novim zvanjima i profilima i iz prošlogodišnje konferencije GEDU.

“Dizajner video-igara je zapravo autor video-igre. Možemo ga uporediti, na primer sa arhitektom ili režiserom. On je taj koji upravlja timom ljudi, od njega potiče ta neka osnovna ideja kako će igra da se koncipira i on je taj koji sarađuje sa timom ljudi, jer to je jedan pre svega timski posao, gde su važne veštine rada u timovima”, pojasnio je docent dr Manojlo Marojević sa Katedre za audio vizuelne medije.

O umetničkim i programerskim aspektima projekta izrade video-igara buduće studente studijskog programa Dizajn video-igara podučavaće, osim profesora sa Akademije umetnosti, vrhunski stručnjaci sa iskustvom delovanja u kompanijama iz ove oblasti, kao i sa drugih fakulteta i univerziteta sa kojima Akademija ima dobru saradnju.