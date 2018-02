Novi konkurs mladim parovima za kuću na selu od 1. marta

S obzirom na izmene u pravilniku, iz Zavoda za ravnopravnost polova napominju zainteresovane mlade bračne i vanbračene partnere koji bi da apliciraju na konkurs za kupovinu kuće sa okućnicom na teritoriji pokrajine, da posebno obrate pažnju na uslove konkursa.

Zavod za ravnopravnost polova pripremio je i pilot projekat namenjen zdravlju žena u ruralnim sredinama, za početak u Bačkoj, koje su u svojim sredinama ne mogu da ostvare prava iz oblasti zdravstvene zaštite, naročito u oblasti ginekologije.

Raspisan je i novi konkurs za unapređenje položaja žena pripadnica nacionalonih manjina u Vojvodini koje su, prema njenim rečima dvostruko marginalizovane

“Prvi osnov je zato što su žene, a drugi osnov je zato što su pripadnice nacionalnih manjina. Ovoga puta, ja zaista moram još jednom da kritikujem, to sam radila i prošle godine, one koje vode te nacionalne savete. Manje-više su to osobe muškog pola, ako je to uopšte bitno, a ono što jeste bitno je da oni nisu prepoznali tu dvostruku marginalizovanost pripadnica njihove nacionalne manjine i mi želimo da vidimo šta je to što mi kao pokrajinski mehanizam možemo da uradimo povodom toga, to jest i da poboljšamo i njihov položaj”, kazala je Milović.