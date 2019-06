Novi asfalt preko starih cevi

Sugrađani iz Adica požalili su se na problem koji je nastao nakon što je iz puknute vodovodne cevi voda počela da se obilno izliva po novom asfaltu ulice Desanke Maksimović, koji je nedavno postavljen.

Strahuju da bi zbog puknute cevi novi asfalt vrlo brzo mogao da pretrpi značajna oštećenja.

“Lepa stvar je što smo dobili novu cestu, lepo urađeno. Međutim, čim su oni to počeli raditi, ja sam pitao da li će raditi prvo vodu, a onda asfaltirati? Kažu nemaju pojma i šta se ja mešam. Zvao sam Vodovod pre par godina da nam naprave vodu jer naša voda je divlja, loše cevi nam je neko podvalio i sad to puca. Zato sam im i rekao, vi ćete sad napraviti ovo lepo, a za par dana ćete rušiti tu lepotu koju ste napravili i eto to se desilo. Prošle nedelje je završen asfalt, a već u subotu je pukla cev i oni sad ovu lepotu moraju rušiti”, kazao je Zdravko Carić iz Adica.