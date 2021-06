Novi apel davaocima krvi

Zalihe krvi trenutno su stabilne, ali je uvek je važan kontinuirani priliv svih jedinica krvi kako bi za potrebe pacijenata bile obezbeđene sve krvne grupe u dovoljnim količinama, ističu u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine.

Krv mogu dati, navodi Zorica Bjelić PR-ka Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, sve zdrave osobe od 18 do 65 godina, ukoliko zadovoljavaju određene medicinske uslove.

Samo davanje krvi traje od 3 do 5 minuta i potpuno je bezbedno, a nakon toga se savatuje da davalac krvi popije dosta tečnosti i da izbegava fizičke aktivnosti.

Namensko vozilo za prikupljanje krvi biće u utorak od 16 do 19 sati smešteno centru Novog Sada, a Bjelić dodaje da u sredu 23. juna imaju u Futogu ispred KIC-a takođe u popodnevnim časovima od 16 do 18 časova.

Mogu da dođu i građani koji su preležali kovid-19, provere besplatno antitela i daju krvnu plazmu.

Dobrovoljni davaoci krv mogu dati krv i u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine radnim danima od 7 do 14h, utorkom od 7 do 18h i prve subote u mesecu od 8 do 12 časova. Raspored namenskog vozila za prikupljanje krvi svi zainteresovani mogu pogledati na sajtu budidavalackrvi.com.