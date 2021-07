Nova šalter sala MUP-a u Sremskoj

Zbog povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih dokumenata, Policijska uprava Novi Sad otvara dodatne šaltere, u saradnji sa Gradom koji je obezbedio prostor i opremu.

Nova šalter sala za podnošenje zahteva za lična dokumenta i druge usluge počela je sa radom u Sremskoj 1.

Radnim danima nova šalter sala radiće od 7 do 21 sat, subotom od 8 do 21 i nedeljom od 8 do 15 časova.

Građanima će na ovom mestu biti pružane usluge prijave ili odjave prebivališta, registracije vozila, izdavanja vozačkih dozvola, kao i primanja zahteva za lične karte i pasoše.

Zakazivanje termina za izradu ličnih karata i pasoša u šalter sali u Sremskoj je isključivo preko portala euprava.gov.rs.