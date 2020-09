Nova parking mesta na Bulevaru Evrope

Na 4.000 kvadrata zelene površine na Bulevaru Evrope počela je izgradnja 201 parking mesta.

Radovi će se izvoditi u dve faze, tokom kojih će, u prvoj fazi koja će trajati 5 meseci biti izgrađeno 181 parking mesto a u drugoj još dodatnih 20. U pitanju su radovi vredni 60 miliona dinara.

U prvoj fazi radova, koja je u toku, planirano je da se grade parkinzi od Ulice Janka Veselinovića do Hadži Ruvimove sa 54 parking mesta, od Hadži Ruvimove do Branka Bajića sa 49 parking mesta, i od Branka Bajića do Futoške ulice sa 78 parking mesta.

Radove izvode firme “Put-invest”, “Suuniko solutions” i “AB & CO geosystems”, koje su, kako prenosi portal 021, bile jedini učesnici javne nabavke.

U drugoj fazi koja će se raditi od Ulice Kornelija Stankovića do Ulice Janka Veselinovića biće izgrađeno još 20 parking mesta.