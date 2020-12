Podsetimo da je izgradnja parkinga na Bulevaru Evrope počela sredinom septembra i to na 4.000 kvadrata zelene površine.

Radovi se izvode fazno, a iz Parking servisa je precizirano da je realizacijom investicije vredne oko 60 miliona dinara, obezbeđeno je 181 novo parking mesto duž Bulevara Evropa – od Ulice Janka Veselinovića do Hadži Ruvimove 54 parking mesta, od Hadži Ruvimove do Branka Bajića 49 parking mesta i od Branka Bajića do Futoške ulice 78 parking mesta.