Nikako ne paliti strnjiku!

Kraj leta i početak jeseni za poljoprivrednike je period skidanja useva i krčenja oranica. Pri tome mnogi od njih pribegavaju spaljivanju žetvenih ostataka i ostalog organskog materijala na otvorenom, što može imati višestruke negativne posledice, kako po zemljište, tako i po okolinu, jer su ovakve radnje česti uzroci požara koje je ponekad teško kontrolisati.

U poslednjih pet godina u Srbiji je registrovano preko 63 hiljade požara na otvorenom, od kojih nemali broj čine oni izazvani paljenjem biljnih ostataka na njivama, poput onog koji je prošle godine opustošio Specijalni rezervat prirode “Stari Begej – Carska bara”.

“Naime, duž puta Zrenjanin – Beograd u vikend zoni jedan gospodin je, ako tako mogu da nazovem, upalio ostatke svojih useva i toga dana je duvala strahovito jaka košava koja je prebacila vatru, taj plamen, preko kanala Begej u rezervat, u zaštićeno područje. Uhvatilo je deo Tiganjice bare koja je deo rezervata, proširili se skroz na Perlesku baru, ustvari sa Perleske bare na Tiganjicu u širini negde oko 2 kilometra je bio vatreni pojas. Plamen je bio čak i do 20 metara visine. I prebacilo je kanal Begej, ustvari stari Begej kuda mi plovimo, prebacilo Carsku baru”opisao je Milivoj Putić iz Specijalnog rezervata prirode “Carska bara”.

Upravo na ovom mestu pokrenuta je kampanja “Ne pali strnjiku” koji je oragnizovao Lovački savez Srbije kroz program Ujedinjenih nacija za razvoj.

Požar u Carskoj bari je primer ljudskog nemara koji se mora najstrožije sankcionisati, jer građani paleći strnjiku rizikuju svoje i tuđe živote, rekao je tom prilikom ministar za zaštitu životne sredine.

“Carska bara kao mesto na kome se ta katastrofa u 800 hektara dogodila ne sme da se ponovi, jer ćemo rizikovati da gubimo biodiverzitet, da gubimo ljudske živote. Zbog čega? Zbog ljudskog nemara. I svi oni koji to neće poslušati moraju da računaju sa tim da će se to kažnjavati. Policija je mnogo napora uložila u međuvremenu, tužilaštvo i ostali da prvo istraže ko je to zapravo uradio što nije tako lako. Ali, zatim kad se dođe do toga da se to i procesuira. To se mora procesuirati i mi ćemo apsolutno podržavati taj vrlo oštar kurs”, kazao je Goran Trivan, ministar za životnu sredinu.

Zaoravanje žetvenih ostataka korisnije je od njihovog spaljivanja, kažu stručnjaci. Iako se deo vegetacije obnovi nakon požara, šteta može da bude ogromna po biljke, životinje i ljude, kaže Bratislav Ćirković, predsednik Lovačkog Saveza Srbije.

“Iz Lovačkog saveza Srbije je potekla ova inicijativa za organizovanje kampanje protiv paljenja strnjišta i poljoprivrednih ostataka, jer sami nekontrolisani požari umonogome utiču na biodiverzitet i stanište naših lovnih, ali pored toga i nelovnih vrsta divljači i životinja. Nas kao lovce, pre svega, kao ljubitelje prirode dotiču vesti kada se na bilo koji način ugrozi priroda, kada se ugrozi ravnoteža u prirodi”, istakao je Ćirković.

On je podsetio da je u protekloj godini pokrenuta i kampanja protiv nekontrolisanog prskanja poljoprivrednih useva koje utiče na brojnost divljači, pogotovo mladunaca i apelovao na građane da vode računa o prirodi štiteći njena bogatstva, ali i vlastite živote.