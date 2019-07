Niče novi semafor na Bulevaru kralja Petra I

Na uglu Bulevara Kralja Petra I i ulice Paje Markovića Adamova, na kojem je tokom prethodnih godina zabeležen značajan broj saobraćajnih nezgoda, uskoro će nići novi semafor.

Novi semafor, kako saznajemo, biće usklađen sa već postojećim na uglu Bulevara kralja Petra I i Gagarinove. Deo radova na njegovom postavljanju obavlja Javno komunalno preduzeće “Put”, gde saznajemo da je do sad završeno skidanje postojećih asfaltnih slojeva na površini kolovoza na kojoj je predviđeno formiranje novog razvodnog ostrva.

“Zbog radova na izvođenju, odnosno izgradnji saobraćajnih površina i postavljanju nove semaforske signalizacije na Bulevaru Kralja Petra, od početka ove nedelje na snazi je privremena izmena režima saobraćaja. Deo radova, ovih, upravo obavlja JKP “Put” i ova izmena režima saobraćaja upravo podrazumeva zatvaranje dve unutrašnje saobraćajne trake na delu Bulevara Kralja Petra, od raskrsnice sa Gagarinovom i Branimira Ćosića do raskrsnice sa ulicom Paje Markovića i Adamova na kojoj je i projektom predviđeno postavljanje nove semaforske signalizacije”, rekla je Biljana Ćubić, portparolka JKP Put.

Dinamika radova je, kako je rekla, zadovoljavajuća. U petak je planirano postavljanje ivičnjaka na novoformiranom razdelnom ostrvu. Radovi bi trebalo da budu završeni za otprilike dve nedelje, a do tada treba birati alternativne pravce.

“S obzirom na to da je ovaj deo dosta frekventan, da tu prolaze autobusi gradskog prevoza, mi ovim putem upućujemo apel svim učesnicima u saobraćaju da biraju alternativne pravce s obzirom na to da će, sigurno, u nekim delovima dana doći do smanjenja protoka saobraćaja”, navela je Ćubić.

U “Putu” kažu da će za pet do šest dana biti završeni i radovi na sanaciji oštećenih asfaltnih slojeva u Turgenjevoj i ulici i Branimira Ćosića, kao i na Grbavici u Ul. Zorana Petrovića.

Dodajmo da je, nezavisno od ovih radova, UGZI raspisao javnu nabavku za izgradnju saobraćajnih površina i semafora na raskrsnici Ulica Novosadskog sajma i Mičurinove i na raskrsnici Ulica Novosadskog sajma i Bore Prodanovića.