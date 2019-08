Niče nova NS bike stanica na Bulevaru kralja Petra I

Sugrađanima će uskoro biti na raspolaganju još jedna „NS bike” stanica i to na Bulevaru kralja Petra prvog, preko puta Centra za socijalni rad, najavljuju iz „Parking servisa“.

Biće to 15. automatizovana stanica koja će, kao i one do sada, biti opremljena sa četrnaest mesta za bicikle i pokrivena video nadzorom.

Izgradnjom novih stanica za iznajmljivanje bicikala iz godine u godinu unpređuje se ova vrsta usluge i stvaraju bolji uslovi za korišćenje bicikala kao alternativnog prevoznog sredstva, objašnjavaju u „Parking servisu“.

Iznajmljivanje bicikala u NS bike sistemu je, kako navode, popularno među Novosađanima i koristi ga oko šest hiljada sugrađana.

Predviđen rok za završetak radova nove stanice je mesec dana.