Nezaštićenja prava povratnika sa KIM

Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Zahir Tanin poručio je da su omogućavanje sigurnog, dostojanstvenog, održivog povratka i reintegracija svih povratnika od suštinske važnosti za budućnost Kosova kao demokratskog i multietničkog društva.

Predsednik upravnog odbora Udruženja Narodna sloga, Miodrag Vukmirović, kaže da u ovim uslovima ne očekuje da bi srpski povratnici na Kosovo zaista na mogli dobiti garancije bezbednosti.

“I predstavnici međunarodne zajednice i ovlašćeni predstavnici KFOR-a od dolaska govore da će zaštiti srpski narod, nažalost do sada to nisu nikada učinili, jer da su to učinili ne bi se od 1999. do današnjeg dana sa tog prostora iselilo oko 140.000 Srba, smrtno stradalo preko 1100 kidnapovano oko 340 itd. Oštećeno negde preko 150 verskih objekata i oko 300 grobalja itd. Dakle, oni govore o tome, ali i obećavaju, međutim, situacija na terenu to ne opravdava tako da ne verujem da se to može desiti, dobro bi bilo da ljudi poveruju u to, ali nažalost ni toga nema, jer da veruju ne bi se samo 7.200 Srba za ovih proteklih 22 godine vratilo na Kosovo”, navodi Vukmirović.



Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Zahir Tanin, podsetivši na nedavna dešavanja u vezi sa, kako je ocenio, „nerešenom situacijom“ srpske povratnice iz Đakovice, Dragice Gašić, ukazao je na važnost promocije i zaštite prava svih povratnika, a kako bi se olakšao održiv povratak i reintegracija u lokalne zajednice.

Šef Unmika je pozvao centralne i lokalne institucije na Kosovu da, u saradnji sa civilnim društvom i lokalnim zajednicama, obezbede povoljno okruženje za sve povratnike.