Neuspešni razgovori vlasti i opozicije o medijima

Na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Beogradu održan je treći po redu okrugli sto o izbornim uslovima na kom su predstavnici političkih stranaka i saveza, medijskih udruženja, nevladinih organizacija i univerzitetski profesori razgovarali o stanju u medijima u Srbiji.

Tema sastanka bila je “Pristup medijima i njihova kontrola”, a na FPN došli su iz Saveza za Srbiju (SzS) Zoran Lutovac, Nebojša Zelenović, Boško Obradović, Miroslav Aleksić, te iz Srpske napredne stranke Goran Vesić, Vladimir Đukanović i Vladimir Orlić. Okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici LDP, DSS, LSV, Pokreta slobodnih građana, kao i predstavnici NUNS-a, CRTA, Cesida i Transparentnosti Srbije.

Medijima je bio dostupan prvi deo dijaloga, na kojem su predstavljene analize organizacija civilnog društva i medijskih udruženja, dok je drugi deo okruglog stola održaniza zatvorenih vrata, prema pravilima “Chatham House”.

Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević je na početku skupa obavestio učesnike da je stiglo pismo vlasnice Kanala 9 Maje Pavlović koja od 12. avgusta štrajkuje glađu.

Predstavnici novinskih udruženja ukazali su na neravnopravan tretman medija na tržištu, porast pretnji prema novinarima, istakli da je situacija žalosna i posledica je dugotrajnog trenda koji se ne može promeniti “šminkanjem” pred izbore već su potrebne ozbiljne promene.

Stevan Ristić iz Asocijacije medija posebno je ukazao na neravnopravne uslove za finansiranje medija i na tržištu, ali i nepoštovanje postojećih propisa. Govoreći o slučaju nedeljnika “Vreme” on je naglasio da su 2012. godine za samo tri meseca raskinuti ugovori o oglašavanju javnih preduzeća.

Pominjići tabloide i veliki novac koji dobijaja iz budžeta, on je podsetio da je premijerki Ani Brnabić ranije upućen predlog da se prestane sa davanjem podrške medijima koji krše zakon i novinarski Kodeks. On je naglasio da država mora da poštuje i postojeće zakone ilustrujući to primerom Tanjuga za koje je rekao da bi bilo u skladu sa zakonom da se ta novinska agencija koja je ugašena briše iz registra medija, a takođe bi, kako je naveo, trebalo završiti i privatizaciju dnevnog lista “Politika”.

Govoreći u ime Lokal presa Stojan Marković je naglasio da mediji na lokalu trpe enormni ekonomski i politički pritisak, što se pogotovo povećava kroz raznorazne tužbe uoči izbora. On je posebno naglasio da se mediji na lokalu kupuju kako bi u njima preovlađivao partijski sadržaj i naglasio praksu zlouotrebe projektnog finansiranja.

Predstavnici nevladinih organizacija danas su na okruglom stolu na Fakultetu političkih nauka istakli neophodnost ravnopravanog tretmana i vlasti i opozicije u medijima.

Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić skrenuo je pažnju na, kako je kazao, 22 problema koji se nalaze u četiri tematske celine i naglasio da na najviše problema nailazi u pitanju ravnopravnog predstavljanja u medijima.

Izvršni direktor Fondacije za otvoprebno društvo Milan Antonijević tokom završteka dela okruglog stola koji je otvoren za javnost, zatražio od političkih stranaka da se brzo, u roku od nekoliko dana, izjasne o preporukama koje su iznela medijska udrženja i civilni sektor.

Predstavnici Narodne stranke, Dveri i Nove stranke napustili su okrugli ocenjujući da vlast nema nameru da ispuni zahteve opozicije o fer i poštenim izborima i da ne žele da oslobode medije, te će Dveri i Narodna stranka predložiti stranačkim organima da bojkotuju izbore.

Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević izjavio je da današnji skup ne može nazvati konstruktivnim, te najavio da će sledeći sastanci biti 5. i 9. septembra kada i će teme biti birački spiskovi i prava birača. (Beta)