Nemanja Najvirt – girevoj šampion

Svetsko prvenstvo u Girevoj sportu 2019. održano je u Novom Sadu, po prvi put u Srbiji prošlog vikenda, od 6. do 10. novembra uz učešće više od 500 takmičara iz 30-ak zemalja.

Srbiju je na ovom takmičenju predstavljalo 11 takmičara, od kojih su 2 žene, koji su osvojili u pojedinačnom delu 5 zlata, 2 srebra i 5 bronzi, dok su ekipnoj konkurenciji naši takmičari zuzeli 3 mesto u osvojenim medaljama, posle Rusije i Amerike.

Novi svetski girevoj šampion u disciplini Long Cycle 28 kg u ovom sportu je naš sugrađanin Nemanja Najvirt, inače i državni prvak, koji je za 10 minuta uspeo da izbaci “zvono” čak 62 puta jednom rukom. Najvirt nam je rekao nešto više o ovom kod nas malo poznatom sportu.

“Ovaj sport datira još iz carske Rusije. Prva takmičenja su u Rusiji krenula još 1946. godine. A kod nas nekih pet, šest godina tek postoji ovaj sport. I naš trener je uspeo da dovede taj sport u Srbiju i da napravimo tako jedno veliko prvenstvo”, rekao jeNajvirt.

Nemanja kaže da se oduvek bavio sportom, prvo veslanjem, a zatim i kikboksom, a na inicijativu supruge krenuo je da se bavim girevoj sportom.

“Girije su ustvari ruska zvona. Ima različite kilaže, boje i predstavlja različite kilaže. Na svetskom prvenstvu se takmiči sa 24 kilograma. One su zelene. Sa 28, one su narandžaste i sa crvenim 32 kilograma. Znači, to govorim za muškarce, žene imaju manje kilaže. Šesnaesticu, one su žute boje i plave boje su 12 kilograma”, naveo je on.

Prema njegovim rečima, ovaj sport je vrlo težak i naporan i iziskuje mnogo treniranja.

“Prvo morate imati i fizičku kondiciju i snagu, a onda morate biti mentalno jaki u glavi. Jer, mi kad se takmičimo svi se borimo sa sopstvenim glavama da ne ispustimo taj giri, jer dolazi do krize na nekih pet do šest minuta. Tako da je užasno naporan i zahtevan sport”, istakao je Najvirt.

Najvirt je najavio i Kup Srbije koji će biti održan u Pećincima početkom decembra, nakon čega slede pripreme girevojaca za narednu godinu.