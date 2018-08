Nedisciplina teško kažnjiva u školama

Odlazak u ćošak, klečanje na kukuruzu, batinanje dlanova ili povlačenje za uši su u školama davno zaboravljene disciplinske metode.

Nemoguće ih je danas primeniti pre svega jer su zakonom zabranjene i smatraju se zlostavljanjem i kršenjem prava deteta. Jedino što nastavnik može da preduzme protiv nedisdiplinovanog učenika jeste da mu smanji ocenu iz vladanja.

“Što se tiče mera kažnjavanja u školi one su ograničene i svedene su manje više na to da se snižava ocena iz vladanja koja je u neku ruku postala i ‘demode’, bez obzira što kod učenika od 5 do 8 razreda ona može uticati na njihov opšti uspeh. Kod nižih razreda, to je nemoguće”, rekao je Milan Spasojević, direktor OŠ Kosta Trifković.