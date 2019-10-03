Nedeljni plan akcija prikupljanja krvi

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i naredne nedelje prikupljaće krv od dobrovoljnih davalaca u mestima širom pokrajine.

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Ponedeljak, 7.10.
 INĐIJA, DOM ZDRAVLJA, 8-12 ČASOVA
VRBAS, CRVENI KRST, 8-11 ČASOVA

Utorak, 8.10.
 SREMSKI KARLOVCI, CRVENI KRST, 9-11 ČASOVA
POLJOPRIVREDNA ŠKOLA NOVI SAD, 8-11 ČASOVA
ERSTE BANKA, BULEVAR OSLOBOĐENJA 5. NOVI SAD, 8-11 ČASOVA

Sreda, 9.10.
 KIKINDA, CRVENI KRST, 9-13 ČASOVA
BEČEJ, POZORIŠTE, 8-12 ČASOVA
PANČEVO, CRVENI KRST, 9-12 ČASOVA
TEHNIČKA ŠKOLA PANČEVO, 13-15 ČASOVA

Četvrtak, 10.10.
 SIVAC, TRANSFUZIOMOBIL ISPRED MESNE ZAJEDNICE, 8-11 ČASOVA
NOVI BEČEJ, OSNOVNA ŠKOLA, 8,30-12 ČASOVA
ZRENJANIN, CRVENI KRST, 9-12 ČASOVA

Petak, 11.10.
 OPOVO, OSNOVNA ŠKOLA, 11-13,30 ČASOVA
SEFKERIN, AMBULANTA, 14-16,30 ČASOVA
APATIN, TRANSFUZIOMOBIL ISPRED DOMA KULTURE, 9-12 ČASOVA
ČESTEREK, MESNA ZAJEDNICA, 8,30-10 ČASOVA
MEĐA, ŠKOLA, 10,30-12 ČASOVA

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