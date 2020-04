Nasilje izraženo u izolaciji

Od početka vanrednog stanja SOS ženski centar prilagodio je svoj rad u skladu sa propisanim zdravstvenim merama. Ovo udurženje napravilo je model delovanja u kriznim okolnostima i prilagodio svoje aktivnosti radu od kuće, u koje spada i onlajn psihološka podrška za žene koje se nalaze u situaciji porodičnog nasilja.

Najteže je trenutno u ovim situacijama, kako je rekla, to što žene nemaju prostora da bezbedno prijave nasilje odnosno da nesmetano obave razgovor, jer ih to stavlja još u dodatni rizik, kao i to što žene u ovim situacijma i nemaju informaciju kom da se obrate.53

Nasilje u porodici poraslo je mnogim zemljama zahvaćenim pandemijom. U Kini je, prema nekim podacima utrostručeno u odnosu na februar prošle godine, a u Francuskoj je poraslo za 36%. Okolonosti pandemje podstiču nasilje, izolacija čini da žrtva nema svoj lični prostor, provodi više vremena sa počiniocem nasilja, pa se nasilje ponavlja, ali takođe su u porastu i neke nove forme nasilja.

Perić upouorava sve žrtve nasilja da je život na prvom mestu i da bez straha prijave nasilje ili policiji ili SOS ženskom centru, koje će u dogovoru sa žrtvom dalje koordinisati. Policija i sudovi rade neomateno i u ovim okonostima kada je u pitanju porodično nasilje i sve prijave se vode po hitnom postupku.

Žene žrtve porodičnog nasilja mogu kontaktirati SOS ženski centar na broj 069/19 36 899 kao i na broj 061/64 12 992, tokom celog dana, putem mejla [email protected], kao i putem društvenih mreža.