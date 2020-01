Narandžasti indeks aerozagađenja

S obzirom na trenutno aerozagađenje u urbanim sredinama, prеpоruка Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut“ је dа оsеtljivе оsоbе оgrаničе svој bоrаvак nаpоlju u јutаrnjim i vеčеrnjim sаtimа.

U toj grupi su оsоbе sа hrоničnim rеspirаtоrnim i kаrdiоvаskulаrnim оbоljеnjimа, mаlа dеcа i stаriје оsоbе.

Preporuka ostalima je u dаnimа sа pоvеćаnim stеpеnоm zаgаđеnjа fizičeа аktivnоsti nе оbаvljаju nа оtvоrеnоm prоstоru. Novi Sad je ovih dana u narandžastoj zoni aerozagađenja, kažu u Institutu za javno zdravlje Vojvodine.

“Danas su objavljeni podaci za period 11. januara i tada je, od tog momenta je indeks bio narandžaste boje što znači da u tom momentu stanovništvo koje je, ima problema sa srcem, ili koje boluje od hroničnih bolesti srca i pluća, kao i deca su dobili preporuku da se ne kreću na otvorenom. Kvalitet vazduha grada Novog Sada je kao i svakog meseca, nema tu neke značajne razlike, pokazivao povećanu koncentraciju čestica prašine i to uglavnom čestica PM10, a takođe se pojavljuje automatski povećana količina čestica prašine manjeg dijametra”, rekla je Prof. dr Sanja Bjelović, iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” navodi da je trenutno urbano aerozagađenje u našoj zemlji uglavnom čestičnog tipa (PM10 čestice). Beleži se variranje koncentracije čestica u toku dana u zavisnosti od prisustva izvora zagađenja. Ove koncentracije zagađenja zavise od klimatskih uslova na određenoj teritoriji i uobičajene su za ove vremenske uslove i zimski period.

“Te čestice mogu da doprinesu pogoršanju našeg, znači nekih hroničnih oboljenja srca i pluća ili mogu da izazovu neka možda akutna oboljenja iz tih navedenih organa. Prvo što će nam se desiti, doći će do kašljanja, do kihanja. To su naši odbrambeni mehanizmi kojima pokušavamo da odstranimo iz našeg organizma to što nam smeta. A, ukoliko smo duže izloženi takvim zagađujućim materijama, doći će do nekih mogućih hroničnih oboljenja”, kazala je Prof. dr Bjelović.

Sve dok postoji ovakva količina vlage, objasnila je Bjelović, kvalitet vazduha se neće bitnije menjati, a pojava sunca i vetra olakšaće disanje i druge aktivnosti. Ona je dodala i to na sajtu Instituta postoje detaljna objašnjenja praćenja indeksa aerozagađenja u realnom vremenu.

“Samo treba da imate u vidu da indeks kvaliteta vazduha predstavlja nešto što se ocenjuje za 24 sata, a ne na osnovu trenutnih vrednosti. Ono što objavljuju brojne agencije se odnosi na trenutnu vrednost. Trenutno mi možemo da izmerimo izuzetno veliku vrednost, nivo koncentracije. Ali, za pet, deset minuta one više neće biti takve i zbog toga se nikada trenutne vrednosti ne tumače u smislu uticaja na zdravlje”, istakla je Bjelović.

Prema njenim rečima, posmatra se dvadestčetveročasovna vrednost svih izmerenih parametara. Jedino što se prati i što može da se tumači na satnom nivou su gasovi sumpor dioksid i azotni oksidi za čije koncetracije postoje normativi.