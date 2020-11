Napreduju radovi u Primorskoj

VIDEO K9: Radovi na popravci i proširenju kolovoza u Primorskoj ulici koje izvodi Javno komunalno preduzeće „Put“ trebalo bi da budu završeni do sledeće srede, rečeno je danas tokom obilska radova.

U toku su radovi na popravci i proširenju kolovoza u Primorskoj ulici, u Industrijskoj zoni sever 1. Rekonstrukcija Primorske urađena je zahvaljujući rebalansu bužeta, a radove izvodi JKP Put.

Ovo je, prema rečima gradonačelnika Novog Sada, jedna od najvažnijih saobraćajnica na Slanoj bari i deo je primarne putne mreže na teritoriji grada jer povezuje Bulevar Evrope sa Sentandrejskim i Temerinskim putem.

Privremena izmena režima saobraćaja u delu Primorske, od raskrsnice sa Klisanskim putem do raskrsnice sa Ulicom Josifa Pančića, gde je saobraćaj preusmeren na zaobilazni pravac, trajaće do završetka radova, odnosno do srede, 11. novembra.

Kada je reč o radovima na rekonstrukciji nadvožnjaka u Temerinskoj ulici zbog izgradnje dvokolosečne brze pruge Beograd-Budimpešta, zbog čega je od 1. novembra bilo planirano zatvaranje dela Temerinske pa se od toga odustalo, Vučević je rekao da Infrastuktura železnice Srbije najverovatnije još nije tehnički pripremljena da počne sa radovima, te da će građani blagovremeno biti obavešteni o nastavku radova.

Gradonačelnik je pomenuo i da je zadovoljan dinamikom radova na kružnoj raskrsnici kod Šangaja, odnosno raskrsnici prema Zrenjaninskom putu i autoputu, koji će trajati do 31. decembra.