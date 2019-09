Naplata parkinga tokom 52. LORIST-a

Tokom održavanja 52. Međunarodnog sajma lova, ribolova i sporta (LORIST), od 2. do 6. oktobra, JKP „Parking servis” organizovaće parkiranje u ulicama oko Novosadskog sajma.

Na sledećim lokacijama nalazi se preko 1.500 parking mesta, koja će biti pod naplatom od 8 do 20 časova, po ceni od 250 dinara za ceo dan, saopšteno je iz Parking servisa:

Hajduk Veljkova ulica, kod sajamskih hala

Ugao Hajduk Veljkove ulice i Ulice Novosadskog sajma (kod salona nameštaja „Vitorog”)

Ulica Novosadskog sajma (od Ulice Drinske do ulice Hajduk Veljkove i od Hajduk Veljkove do – Mičurinove ulice)

Platoi između Mičurinove i Hajduk Veljkove ulice

Ulica braće Popović na neparnoj strani (od Ulice Hajduk Veljkove do Ulice Stevana Mokranjca)

Ulica Branka Bajića

Mičurinova ulica

Ulica Bogdana Garabantina

Uplatu parkinga moguće je izvršiti slanjem SMS poruke na broj 8288 i kupovinom parking karte na kiosku.

„Pauk” služba, kako je spšteno, radiće pojačano, u saradnji sa saobraćajnom policijom, saobraćajnom i komunalnom inspekcijom, kako ne bi dolazilo do saobraćajnih gužvi usled nesavesnog i pogrešnog parkiranja.

Za stanare u ulicama koje su pod naplatom važe stanarske parking karte.