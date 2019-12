Najbolje je slavlje bez petarde

Deo srpskog prazničnog folklora su, na žalost i petarde, koje su opstale uprkos apelima, visokim kaznama, povređivanju ljudi i životinja ili pričinjavanju materijalne štete.

“Prvi savet koji će dati najbolji rezultat jeste da ne kupujemo deci petarde i da ne koristimo petarde. A drugi savet je, ako to neko ipak radi iz nekakve navike i tako dalje da onda vodi računa da kupi kvalitetne, kvalitetnu robu i da obuči onoga ko će rukovati, da taj bude obučen da to bezbedno koristi”, rekla je Ljubica Krnjaić, Inženjer zaštite od požara.

Krnjajić je upozorila da u slučaju korišćenja pirotehničkih sredstava posebnu pažnju treba posvetiti tome da se ona ne bacaju u pravcu zapaljivih materijala.

“Znači, ako neko baci sa svog prozora ili terase ono može da prasne kod komšije ili može da padne na terasu, ili može da padne na automobil, ili ispod automobila kod koga već mao ima da je flisovalo možda gorivo. To bi bilo izuzetno opasno. Drugo, da se petrde ne ubacuju u nekakve limene kante, u oluke, u kutije, jer će to prouzrokovati jači prasak, ali će i taj metalni deo i taj lim negde da odleti, pa može nekoga da povredi i udari”, rekla je Krnjaić.

Prema njenim rečima, izuzetno je opasno bacanje petarde u kontejner, jer to ne samo da može uništiti sam kontejner, nego i izazvati zagađenje dimom od eventualnog požara. Posebnu pretnju predstavljaju zapaljive materije poput sprejeva koje se mogu naći u smeću.

“To su sve zapaljivi materijali koji kad se zagreju oni, ta posuda eksplodira. Onda to može i da zapali, pa da se prenese na automobile, jer mi imamo parkiranih automobila pored tih kontejnera. Može da se desi, da malo upozorimo ove koji nisu u žestoko urbanom delu, a to su naša prigradska naselja gde imamo i ekonomska dvorišta. Vrlo često se desi da deca odnesu te petarde, pa ih bacaju onako u drugom delu dvorišta tamo gde imamo i seno i slamu i stoku. Onda dođe do požara na tim šupama ili na štalama i nastanu i velike štete”, istakla je Krnjaić.

Krnjaić je dodala i to da upotreba petradi može da dovede do najrazličitijih povreda, te da deluje uznemirujuće na ljude, prvenstveno na malu decu, ali i kućne ljubimce u čije ime se poslednjih dana baš tim povodom upozorenjima i apelima oglasio veliki broj društava za zaštitu životinja.