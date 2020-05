Na terenu i fudbaleri U 21

Takvo pravilo već je bilo na snazi u tekućoj sezoni u Prvoj ligi Srbije, a treneri u Superligi znali su godinu dana unapred da će imati ovaj “uslov” za startnu postavu od 2020/21.

Pošto se u nekim zemljama ovo pravilo zloupotrebljavalo tako što bi se mladi igrači izvodili iz igre već kod prvog auta ili prekršaja, u Srbiji će oni morati da igraju najmanje po jedno poluvreme.

“Ukoliko se za vreme prvog poluvremena utakmice vrši zamena igrača uzrasta do 21 godine, a nakon njegovog izlaska iz igre u toj ekipi ne ostane obavezan broj igrača uzrasta do 21 godinu, umesto njega u igru može ući samo igrač uzrasta do 21 godine”, pojašnjeno je iz FSS.

Drugi predlog pred Izvršnim odborom FSS odnosi se na broj igrača u protokolu pre svakog meča. Umesto dosadašnjih 18, odnosno 11 startera i sedam izmena, od sledeće sezone vrlo verovatno ćemo gledati čak 23 fudbalera, od kojih u superligaškim timovima na terenu sme da bude najviše četvorica inostranih igrača.