Na protestu u subotu i ženski ogranak evropskih socijalista

Na protestu “1 od 5 miliona” sutra će na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta govoriće, kako je najavljeno Dragana Rakić iz Asocijacije slobodnih odbornika, narodne poslanice Marinika Tepić i Marija Janjušević, advokat Vladimir Gajić i studenti Stefan Simić i Brajan Brković.

Građani Novog Sada se 8. juna prvi put okupljaju subotom u 18 časova kako bi zajedno sa ostalim građanima Srbije u isto vreme obeležili pola godine od početka protesta “1 od 5 miliona – Stop krvavim košuljama”.

“U subotu planiramo da obeležimo 6 meseci i u preko 50 gradova širom Srbije će takođe se nastaviti sa šetnjama. Novi Sad je počeo negde u januaru sa protestima, kao drugi najveći grad po veličini u Srbiji i to je opet jedna značajna tačka. Nije bilo moguće sinhronizovati da svaki grad krene u isto vreme sa šetnjama. To je zavisilo od lokala do okala. Ono što je jako dobra stvar je na kraju da se preko 70, 80 gradova pobunilo i prešlo, da kažem, na ulicu. Nažalost, politika ne treba da se vodi na ulici, ali ako ne možete da se obratite institucijama i ako one ne rade svoj posao, jedino preostalo mesto gde možete da iskažete neki svoj stav jeste na ulici”, rekao je Brajan Brković u emisiji Otvoreni ekran.

Protestu u subotu po prvi put prisustvovaće i članice socijaldemokratskih partija iz Evrope koje u naš grad dolaze kao gošće Demokratske stranke. Zajedno sa građanima Novog Sada u protestnoj koloni će biti potpredsednica Socijalističke internacionale Pija Lokateli, predsednica ženskog ogranka u Partiji evropskih socijalista Zita Gurmai i članice borda koji vodi posebnu žensku mrežu u socijaldemokratskim strankama u centralnoj i istočnoj Evropi.

Učesnici protesta će posle skupa na Pozorišnom trgu krenuti u protestnu šetnju centrom grada, Trgom slobode i Zmaj Jovinom ulicom, Trgom republike i ulicama Žarka Vasiljevića i Dunavskom, pa ponovo Zmaj-Jovinom i preko Trga slobode do mesta odakle su i krenuli.

Već od naredne nedelje ovi protesti će biti nastavljeni u uobičajenom terminu petkom u 19 časova i trajaće do ispunjenja zahteva koji se odnose na stvaranje uslova za, kako je saopšteno, slobodne i poštene izbore.