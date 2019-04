Na mitingu “Budućnost Srbije” najavljena nova ulaganja u Novi Sad

Nekoliko desetina hiljada građana okupljenih na Trgu slobode sinoć je prisustvovalo skupu u okviru kampanje Budućnost Srbije.

Predsednik Srbije je ističući uspehe aktuelne vlasti, u svom obraćanju, između ostalog, najavio i buduća velika ulaganja u Novi Sad.

“Ja vam danas donosim još dva mala poklona u Novi Sad. Danas smo razgovarali sa kompanijom BTM i oni uskoro 50 miliona evra ulažu i 400 ljudi zaposliće ovde u Novom Sadu. Danas donosim još jedan mali poklon, završili smo pregovore sa velikom, još jednom značajnom kompanijom, sa još jednom investicijom od 50 miliona evra, značajnom kompanijom iz prehrambene industrije, videćete jednog od najmoćnijih proizvođača čokolada uskoro ovde u Novom Sadu. I to su, čini mi se, velike i važne promene”, naveo je Vučić.

Građane je pozdravio i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji govorio o funkcionisanju grada prethodnih godina, unapređenom, kako je naveo, zahvaljujući jedinstvenoj politici koja se sprovodi od državnog, do pokrajinskog i gradskog nivoa.

“Krenuli smo da menjamo Srbiju, da menjamo naše gradove. Da stvaramo ono što su građani očekivali. I ono što smo obećali, to smo i uradili. Ono što je sanjano, to se i desilo, to je urađeno: novi mostovi,nove škole, nova obdaništa, novi putevi, bulevari,novi kulturni centri, naučno tehnološki park,nova zgrada radio televizije. Nema mesta gde se nije ulagalo. Nove industrujske zone, nove fabrike, nova radna mesta, novi plus u budzetu i nikada minus, bez zaduživanja. I sve to je urađeno zahvaljujući podršci građana”, kazao je Vučević.

Predsednik Pokrajinske vlade potom je istakao da su nekoliko desetina hiljada, kako je rekao, hrabrih i odgovornih građana i građanki” na skupu u Novom sadu dokaz da uvek pobeđuje rad i da Vojvodina snažno podržava politiku Aleksandra Vučića.

“Vojvodina je uz Vučića, Vojvodina je Srbija, njena najsnažnija poluga i najsnažniji motor. Nastavićemo sa radom, kako bi u Vojvodini i celoj našoj zemlji popravili štetu koju su naneli oni koji su dugo tokom vladavine proneverili fondove, uništili firme, rasturili sve što su mogli i svega čega su se dohvatili”, rekao je Igor Mirović.

Građanima su se na skupu u Novom Sadu obratili i predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, koji je zahvalio predsedniku Srbije na dobroj saradnji i međusobnom poštovanju koje, kako je istakao, traje već 10 godina, kao i potpredsednik Vlade Srbije, Ivica Dačić.

Dačić je naveo da ne postoji ni jedan izborni sistem na svetu koji može dovesti do toga da opozicija, kakva je sada u Srbiji, preuzme vlast, jer nema ono što je ključno, a to je, smatra on, podrška naroda.