Na današnji dan, 28. januar

814 – Umro je franački car Karlo Veliki. Došao je na presto 768. i vladao je do smrti 814. Prekrojio je kartu čitave zapadne Evrope i proširio je Franačku državu od Severnog mora do Italije i od Atlantika do Češke. Papa LavIIIkrunisao ga je 800. za rimskog cara, što je bio čin s trajnim posledicama po istoriju Evrope.

1457 – Rođen je engleski kralj HenriVII, otac HenrijaVIIIi osnivač dinastije Tjudor. Njegovim dolaskom na presto 1485. okončan je četrdesetogodišnji “Rat dveju ruža” – nazvan tako pošto je dinastija Lankaster, s kojom je HenriVIIbio u srodstvu, na grbu imala crvenu, a dinastija Jork belu ružu. Presto je uspeo da osigura pobedom u bici kod Bosvorta 1485. u kojoj je poginuo kralj RičardIII. Godine 1486. HenriVIIje ženidbom ujedinio kuće Lankaster i Jork, pošto je sklopio brak sa sestrom RičardaIII- Elizabet.

1547 – Umro je HenriVIII,kralj Engleske i crkveni reformator. Ustanovio je Anglikansku crkvu 1534. pri čemu je za poglavara određen sam engleski monarh. Verski raskid s Rimom je posledica odbijanja Vatikana da mu dozvoli razvod od Katarine Aragonske zbog ženidbe Anom Bolen. Zaposeo je Vels, Škotsku i Irsku i započeo gradnju flote koja će postati temelj kasnije engleske pomorske moći.

1596 – Umro je engleski gusar i admiral Frensis Drejk, prvi Englez koji je od 1577. do 1580. oplovio svet. Njegovi gusarski napadi na Špance bitno su doprineli engleskom pomorskom prestižu i kasnijem uspešnom zaposedanju kolonija, posebno u severnoj Americi. Odigrao je i jednu od ključnih uloga u pobedi britanske ratne mornarice 1588. nad španskom “Nepobedivom armadom”. Navodno je prvi 1586. doneo krompir u Evropu iz Amerike.

1689 – Parlament Engleske objavio je odstupanje kralja DžejmsaII, poslednjeg iz dinastije Stjuart, zbačenog zbog naturanja rimokatolicizma.

1812 – Rođen je srpski državnik Ilija Garašanin, čije je delo “Načertanije” (prvu verziju je napisao Franja Zah), objavljeno 1844. predviđalo oslobađanje svih Srba i Južnih Slovena. Zalagao se za Savez balkanskih naroda kako bi se zajedno oduprli Osmanskom carstvu. Sin je trgovca Milutina Savića iz sela Garaši kod Kragujevca i prezime je uzeo prema nazivu rodnog mesta. Karijeru je započeo kao oficir 1837. i bio je prvi starešina vojske knjaza Miloša Obrenovića, ali je posle abdiciranja knjaza Miloša 1839. morao u izbeglištvo. Po povratku u otadžbinu od 1843. do 1852. bio je ministar unutrašnjih dela, do 1853. ministar spoljnih poslova, ali je smenjen pod pritiskom Rusije, iako se protivio austrofilskoj politici kneza Aleksandra Karađorđevića i smatrao da Srbija treba da se osloni na Rusiju i Francusku. Ponovo je postao ministar unutrašnjih dela 1858. i odluka Svetoandrejske skupštine o zbacivanju dinastije Karađorđević je najviše njegova zasluga. Na poziv kneza Mihaila Obrenovića, 1861. postao je šef vlade i diplomatije. Prihvatio je njegovu ideju o savezu sa Grčkom i Rumunijom u pripremanju ustanka protiv Turaka, takođe je vodio tajne pregovore o ustanku s prvacima Srba u Bosni, ali je otpušten 1867. zbog protivljenja kneževoj ženidbi s Katarinom Konstantinović.

1841 – Rođen je engleski novinar i istraživač Džon Roulends, poznat kao Henri Morton Stenli, koji se proslavio 1871. “spasavanjem” škotskog istraživača Dejvida Livingstona, za kojeg se pogrešno verovalo da se izgubio u Africi. Potom je putovao u Afriku više puta do 1889. i otkrio je Albertovo, Edvardovo i Leopoldovo jezero, planinski masiv Ruvenzori i ispitao veliki deo basena reke Kongo.

1846 – Na Srpskom balu u Beču, u sklopu koncertnog programa, u okviru obeležavanja Svetog Save, prvi put je izveden “Srpski kvadril” Johana Štrausa mlađeg. Ovu kompoziciju Štraus je načinio na osnovu tema karakterističnih za srpsko muzičko stvaralastvo, a po narudžbi kneza Miloša Obrenovića.

1857 – Rođen je srpski političar i publicista Stojan Protić, jedan od tvoraca Narodne Radikalne stranke, prvi predsednik vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon ujedinjenja. Izdavao je i uređivao časopis “Delo” i list “Ođek”. Dela: “O Makedoniji i Makedoncima”, “Srbi i Bugari u Balkanskom ratu”, “Albanski problem i Srbija i Austro-Ugarska”, “Tajna konvencija između Srbije i Austro-Ugarske”.

1871 – Francuska je kapitulirala u ratu s Pruskom. Kao posledica ovog poraza zbačena je monarhija (carstvo) i NapoleonIIIje otišao u izgnanstvo, a Francuska je primorana da se odrekne Alzasa i Lotaringije (Lorene).

1878 – U Nju Hejvnu u SAD puštena je u rad prva telefonska centrala, dve godine pošto je Aleksander Grejem Bel patentirao telefon.

1884 – Rođen je švajcarski fizičar, istraživač morskih dubina Ogist Pikar, profesor Univerziteta u Briselu. Proučavao je radioaktivnost, atmosferski elektricitet i kosmičke zrake. Postao je 1931. prvi čovek koji je dospeo u stratosferu – balonom do 15.780 metara, a 1934. čak do 17.550 metara. Od 1938. spuštao se batiskafom 48 puta u okeanske dubine i do 4.000 metara.

1887 – Rođen je poljski pijanista jevrejskog porekla Artur Rubinštajn, čije se virtuozno muziciranje odlikovalo bogatstvom emocija i žestokim temperamentom. Nenadmašna su njegova izvođenja Šopena, Betovena, Šumana kao i savremenih španskih kompozitora. Napisao je memoarsko delo “Godine moje mladosti”.

1906 – Rođen je vođa grčkih partizana Vafijadis Markos, komandant “Demokratske armije Grčke” u građanskom ratu od 1946. do 1949. Iz Anadolije je, kao i stotine hiljada Grka, emigrirao 1923. Posle nemačke okupacije Grčke u Drugom svetskom ratu pobegao je iz zatvora na ostrvu Gaudos i priključio se pokretu otpora. Bio je politički komesar Desete divizije ELAS-a i potom Makedonske grupe divizija ELAS. Kad je ELAS rasformiran posle kapitulacije vođa Narodnooslobodilačkog fronta (EAM) 12. februara 1945. s delom rukovodstva EAM organizovao je oružanu borbu protiv kraljevskog režima. Početkom 1947. postao je vrhovni komandant takozvane Demokratske armije Grčke, posle izbora na teritoriji pod kontrolom njegovih snaga u avgustu 1947. proglasio je republiku, a 23. decembra obrazovao je privremenu vladu koju je sam vodio i u kojoj je bio ministar vojske. Zbog sukoba u rukovodstvu isključen je u novembru 1948. iz Centralnog komiteta KP Grčke, posle čega je emigrirao u Sovjetski Savez, a komunističku gerilu u Grčkoj likvidirala je legalna rojalistička vlast. U zemlju se vratio pred kraj života.

1912 – Rođen je američki slikar Džekson Polok, začetnik i najistaknutiji predstavnik apstraktnog ekspresionizma. Njegove slike odlikuje specifičan izraz nervoznog impulsivnog pokreta. Raskinuo je s tradicionalnim shvatanjem slike, odbacio stalak i slikarsku četkicu i slikao na podu, cedeći boju iz tube i upotrebljavajući materijale i pomagala koja su mu se slučajno nalazila pri ruci.

1918 – S ciljem gušenja kontrarevolucionarnih pobuna stvorena je Crvena armija. Vremenom, ona će se pokazati kao veoma efikasna, uspela je da se uspešno obračuna sa stranom vojnom intervencijom protiv sovjetske Rusije a docnije i da porazi nacističku Nemačku u Drugom svetskom ratu.

1919 – Umro je nemački sociolog, istoričar i književni istoričar Franc Mering, jedan od vođa i teoretičara levog krila nemačke socijaldemokratije i osnivač “Saveza Spartaka” i Komunističke partije Nemačke. Dela: “Biografija Karla Marksa”, “Istorija nemačke socijalne demokratije”, studija “Legenda o Lesingu”.

1920 – Osnovana je Španska legija stranaca, kraljevskom odlukom, odnosno dekretom, kralja AlfonsaXIII.Izvesno vreme Španskom legijom rukovodio je Francisko Franko. Tokom građanskog rata njeni pripadnici borili su se na strani monarhista.

1928 – Umro je španski pisac i političar Vinsente Blasko Ibanjes. Svetsku slavu doneo mu je roman “Četiri jahača apokalipse”. Kada je 1923. u Španiji zavedena diktatura objavio je brošuru “Razobličeni AlfonsoXIII”koja je odigrala važnu ulogu u rušenju monarhije. U mladosti je osnovao uticajni list “El Pueblo”.

Ostala dela: romani “Među pomorandžama”, “Trska i glib”, “Krovinjara”, “Krv i arena”, “Horda”, “Mrtvi zapovedaju”, “Katedrala”, “Uljez”, “Podrum”, “Mare Nostrum”, “Kolumbo”.

1930 – U Španiji je okončana diktatura Migela Prima de Rivere.

1935 – Island je postao prva zemlja u kojoj je legalizovan abortus iz medicinskih ili socijalnih razloga.

1939 – Umro je irski pisac Vilijam Batler Jejts, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1923. Bio je izraziti kosmopolita oslonjen na klasične helenske uzore, ali i duboko vezan za irsko tlo i tradiciju. Jedan je od najvećih autora koji su stvarali na engleskom jeziku. Dela: poezija “Oisinova lutanja”, “Vetar u trsci”, “Ostrvce na jezeru Inisfri”, “Toranj”, drame “Grofica Ketlin”, “Žuđena zemlja”, “Mačka i mesec”, eseji “Keltski suton”, “Ideje dobra i zla”, “Sanjarenja o detinjstvu i mladosti”, “Autobiografija”.

1943 – Nemački nacistički vođa Adolf Hitler objavio je u Drugom svetskom ratu mobilizaciju svih Nemaca sposobnih za borbu.

2006 – Umro je srpski književnik Duško Trifunović, jedan od najznačajnijih predstavnika takozvane estradne, govorne poezije. Dela: zbirke pesama “Zlatni kuršum”, “Pobednički krug”, “Šarena laža”, “Slobodni pad”, “Jetke pripovetke”, “Tumač tiranije”, “Bukvalno tako”, “Poezija”, “Šok soba”, romani “Gola seča”, “Kazneni prostor”, “Anđel do anđela”, “Davno i daleko”. Pop i rok muzičari sa prostora bivše Jugoslavije komponovali su muziku na Trifunovićeve stihove: “Ima neka tajna veza”, “Šta bi dao da si na mom mestu, “Pristao sam, biću sve što hoće”, “Ti si mi bila u svemu naj, naj”, “Glavo luda”.