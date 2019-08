Na današnji dan, 16. avgust

1717 – U bici kod Beograda u Austrijsko-turskom ratu, u kojoj se na strani Austrijanaca borilo i 6.000 Srba sa teritorije današnje Vojvodine, austrijski feldmašal Eugen Savojski naneo je težak poraz Turcima i zauzeo Beograd, izbacivši Turke i iz severne Srbije. Austriji je Požarevačkim mirom zaključenim 1718. pripala severna Srbija (severno od Zapadne Morave), Banat i jugoistok Srema.

1832 – Rođen je nemački psiholog, filozof i lingvista Vilhelm Vunt, osnivač eksperimentalne psihologije, profesor na univerzitetima u Hajdelbergu, Cirihu i Lajpcigu. Definisao je psihologiju kao “nauku o unutrašnjem i neposrednom iskustvu” i zasnovao je psihološka istraživanja i eksperimente kao “čistu opservaciju”. Osnovao je prvi moderni institut za psihologiju i eksperimentalnu laboratoriju. Njegov učenik bio je i srpski psiholog Ljubomir Nedić, pisac prvog našeg univerzitetskog udžbenika psihologije. Dela: “Principi fiziološke psihologije”, “Uvod u psihologiju”, “Psihologija naroda”.

1845 – Rođen je francuski fizičar Gabrijel Lipman, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1908. koji je pronašao proces fotografisanja u prirodnim bojama. Konstruisao je i apilarni elektrometar i zasnovao princip o održanju elektriciteta.

1919 – Obrazovana je vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pod predsedništvom prvaka Demokratske stranke Ljube Davidovića, čiji su članovi bili i predstavnici Socijaldemokratske partije. Ta vlada je donela uredbe kojima je uvedeno osmočasovno radno vreme, kao i osiguranje radnika u slučaju bolesti i nesreće.

1921 – Umro je kralj Petar I Karađorđević (poznat i kao Kralj Petar Oslobodilac), kralj Srbije od 1903. do 1918. i potom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca do smrti 1921. Tokom njegove uprave ojačane su političke i kulturne veze s južnoslovenskim narodima, i pod njegovim žezlom Srbija je postala neka vrsta Pijemonta, ideal ustavnog uređenja i žarište slobode i napretka. Ipak, njegova vladavina obeležena je i samovoljom grupe oficira zaverenika iz 1903. pripadnika “Crne ruke”. Posle zbacivanja s prestola 1858. njegovog oca kneza Aleksandra Karađorđevića, živeo je u inostranstvu i završio je Vojnu akademiju u Sen Siru i višu Vojnu akademiju u Mecu. Učestovao je kao dobrovoljac u Legiji stranaca u Francusko-pruskom ratu 1870. i 1871, kad je odlikovan Ordenom Legije časti, postavši jedini evropski vladar koji je to odličje zaslužio na bojnom polju. Pod imenom Petar Mrkonjić u bosansko-hercegovačkom ustanku protiv Turaka komandovao je 1875. i 1876. jednim ustaničkim odredom. Posle ubistva kralja Aleksandra Obrenovića, Skupština Srbije ga je 15. juna 1903. U Balkanskim ratovima je kao vrhovni komandant predvodio do pobede srpsku vojsku, a s vlasti se povukao 1914. u korist sina Aleksandra, koji je u njegovo ime vladao kao regent. U Prvom svetskom ratu 1915. prošao je zajedno sa srpskom vojskom preko planinskih bespuća do jadranske i jonske obale. Preveo je na srpski spis “O slobodi” engleskog filozofa Džona Stjuarta Mila.

1984 – Umro je srpski književnik Dušan Radović, dečji pisac i novinar. Radio je u listovima “Zmaj”, “Pionir”, “Kekec” i “Poletarac” i bio urednik dečjih redakcija Radija i Televizije Beograd. U široj javnosti je posebno upamćen po radio emisiji Studija B “Beograde, dobro jutro”, kojom je od 1976. osam godina budio Beograđane obiljem satiričnih dosetki i duhovitih komentara, obeleženih svojevrsnom mudrošću. Dela: zbirke pesama “Poštovana deco”, “Smešne reči”, “Vukova azbuka”, “Pričam ti priču”, “Ponedeljak”, “Utorak”, “Sreda, “Četvrtak”, dramska dela “Kapetan Džon Piplfoks”, “Tužibaba”, “Če” (s Matijom Bećkovićem), aforizmi “Beograde, dobro jutro”, TV serija “Na slovo, na slovo”.