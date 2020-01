Na današnji dan, 07. januar

Danas je utorak, 7. januar 2020. Do kraja godine ima 359 dana.

1536 – Umrla je engleska kraljica španskog porekla Katarina Aragonska, prva od šest žena engleskog kralja Henrija VIII. Njihov razvod bez dozvole pape izazvao je englesku crkvenu reformaciju i odvajanje od katoličke crkve.

1537 – Ubijen je poglavar Firence Alesandro de Mediči, kojeg je nasledio Kozmo de Mediči, veliki vojvoda toskanski, bankar i pokrovitelj naučnika i umetnika.

1598 – Na ruski presto stupio je Boris Godunov, posle smrti Fjodora I, poslednjeg cara iz dinastije Rjurikovič.

1610 – Italijanski astronom i matematičar Galileo Galilej otkrio je Jupiterove mesece Io, Evropu, Ganimed i Kalisto.

1785 – Džon Džefris i Žan Pjer Blanšar prvi su preleteli kanal Lamanš balonom punjenim toplim vazduhom.

1789 – Na prvim predsedničkim izborima u SAD pobedio je Džordž Vašington, lider borbe za nezavisnost. Ponovo je izabran 1792. a 1796. odbio je da se kandiduje.

1807 – Velika Britanija proglasila je pomorsku blokadu Francuske i zemalja saveznica francuskog cara Napoleona I. U ekonomskom ratu teže posledice pretrpela je Francuska. Takođe njena mornarica nekoliko puta je poražena prilikom pokušaja da probije obruč britanskih pomoraca.

1895 – Koreja je proglasila nezavisnost od Kine.

1906 – Umro je srpski socijalista Radovan Dragović, vođa socijalističkog pokreta u Srbiji, jedan od osnivača Srpske socijaldemokratske stranke 1903. njen sekretar a potom predsednik do smrti 1906. Obnovio je 1901. “Beogradsko radničko društvo”, osnovano 1896. prvu socijaldemokratsku organizaciju u Srbiji, a od 1900. do 1903. uređivao je listove “Napred”, “Radnički list”, “Stari radnički list” i “Radničke novine”. Osnovao je i socijaldemokratski Centralni odbor, koji je objedinio sve radničke organizacije u Srbiji, što je omogućilo stvaranje Srpske socijaldemokratske stranke. S Dimitrijem Tucovićem doprineo je uspostavljanju jedinstva sindikata i radničke političke partije.

1909 – U Beogradu je počela prva balkanska konferencija socijaldemokratskih partija Srbije, Turske, Hrvatske i Slavonije, Rumunije, Bosne i Hercegovine. Trodnevni skup je usvojio rezoluciju o stvaranju saveza slobodnih naroda Balkana u okviru balkanske federacije.

1927 – Uspostavljena je redovna transatlantska telefonska veza između Londona i Njujorka.

1932 – Umro je francuski političar Andre Mažino, ministar rata od 1922. do 1924. i od 1929. do smrti 1932, po kojem je nazvana utvrđena linija na granici prema Nemačkoj, građena od 1927. do 1936. Veliki sistem utvrđenja nije sprečio u Drugom svetskom ratu armiju nacističke Nemačke da 1940. izvede invaziju na Francusku iz pravca Belgije, zaobišavši “Mažino liniju”.

1943 – Umro je srpski naučnik i pronalazač Nikola Tesla. Jedan od najvećih umova u istoriji. Njegovim izumima u mnogo čemu postavljen je pravac naučno-tehničkog razvoja u 20. veku. Rođen je kao sin seoskog pravoslavnog sveštenika. Studirao je elektrotehniku, ali je nikada nije završio. Nasuprot svim velikim autoritetima njegovog vremena insistirao je na korišćenju naizmenične struje namesto jednosmerne. Pronašao je obrtno magnetno polje, indukcioni motor, generator i transformator, fenomen elektromagnetne rezonance i patentirao je niz izuma na kojima se zasniva savremena elektronika i elektrotehnika uopšte. Bez njegovih izuma savremena civilizacija imala bi potpuno drugačiji izgled. Pionir je i radio tehnike, bežične telegrafije, radara. Patentirao je oko 700 pronalazaka. Nakon što je prekinuo studije u Gracu, izvesno vreme proveo u Budimpešti i Parizu, zatim odlazi u SAD, gde će živeti do kraja života. Povodom stogodišnjice njegovog rođenja, 1956. jedinica za merenje visokog napona dobila je Teslino ime, kojim je nazvana i jedinica jačine magnetnog polja.

1946 – Zapadne sile priznale su Austriju u granicama iz 1937.

1947 – Osnovan je Savezni hidrometeorološki zavod uredbom vlade tadašnje FNRJ. Tim činom objedinjene su hidrometeorološke službe na prostoru Jugoslavije. Predstavnici SHMZ-a septembra 1947. potpisnici su, u Vašingtonu, Konvencije o osnivanju Svetske meteorološke organizacije (WMO). Ministarstvo prosvete i crkvenih poslova Kraljevine Srbije osnovalo je još 1888. jedinstvenu mrežu meteoroloških stanica u Kraljevini Srbiji. Taj datum obeležava se kao Dan Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Profesor Liceja Vladimir Jakšić je još januara 1848. u Beogradu, na svom imanju na Senjaku, započeo redovna merenja temperature, vlažnosti, padavina, vetra i vazdušnog pritiska. Godine 1856. u 20 varoši tadašnje Srbije radila je mreža meteoroloških stanica, a 1857. bilo ih je 27, što je u to doba bila najgušća meteorološka mreža u Evropi.