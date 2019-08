Na današnji dan, 04. avgust

Danas je nedelja, 4. avgust 2019. Do kraja godine ima 149 dana.

1578 – Pokušaj Portugala da zauzme Maroko propao je porazom u bici kod Alkazarkivira. U tom sukobu Mavri su potukli Portugalce i poginuli su portugalski kralj Sebastijan, kao i predvodnik marokanskih ratnika.

1704 – U Ratu za špansko nasleđe, englesko-holandske snage su zauzele špansku varošicu Gibraltar, važnu zbog izuzetnog strateškog položaja. Na osnovu Mira u Utrehtu (Holandija) iz 1713. Gibraltar je postao britanski posed i on je to i danas – sa statusom britanske prekomorske teritorije.

1789 – Francuska Skupština proglasila je ukidanje svih privilegija i prava koje je uživala aristokratija, što je jedna od ključnih tekovina Francuske revolucije i označila je početak građanskog društva.

1791 – Potpisan je Svištovski mir posle četvorogodišnjeg rata Austrije i Osmanskog carstva, kojim je određena granica dveju zemalja, u stvari potvrđene su odredbe Beogradskog mira iz 1739. Osmansko carstvo je obavezano da obezbedi plovidbu i trgovinu, a Austrija da se povuče sa turskih teritorija.

1792 – Rođen je engleski pisac Persi Biš Šeli, jedan od najboljih liričara na engleskom jeziku. Izuzetno obrazovan, vrstan poznavalac filozofije, književnosti i nauke, romantičarski orijentisan, slobodouman, antitradicionalist. U poemi “Kraljica Mob” izrazio je svoje revolucionarne stavove, a u “Pobuni Islama” nadu u bolju budućnost ljudskog roda. Ostala dela: pesničke drame “Čenči” “Oslobođeni Prometej”, lirske pesme “Ševa”, “Oblak”, “Oda zapadnom vetru”, esej “Odbrana poezije”.

1859 – Rođen je norveški pisac Knut Hamsun, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1920. Hamsun je bio među najmarkantnijim književnim pojavama u istoriji uopšte. Njegovi romani, pisani superiornim stilom, usredsređeni su na psihologiju ličnosti i prožeti doživljajima prirode i ljubavi. U okupiranoj Norveškoj tokom Drugog svetskog rata podržao je vladu koju su ustoličili nacisti. Posle rata osuđen je za veleizdaju, ali u poslednjem delu, autobiografiji “Na zaraslim stazama”, nije iskazao nikakvo kajanje. Ostala dela: romani “Glad”, “Misterije”, “Pan”, “Viktorija”, “Sanjari”, “Rosa”, “Pod jesenjom zvezdom”, “Benoni”, “Lutalica svira sa sordinom”, “Poslednja radost”, “Deca vremena”, “Grad Segelfos”, “Plodovi zemlje”, “Skitnice”, “Žene kraj studenca”, “Poslednje poglavlje”, “August”, “Ali život živi”.

1875 – Umro je danski pisac Hans Kristijan Andersen, nenadmašni autor bajki. Napisao je 156 priča s motivima iz danskog folklora, antičke mitologije i indoevropskih predanja, a za neke je inspiraciju pronašao u sopstvenom tegobnom detinjstvu obeleženom siromaštvom. Uobličene u prava mala remek dela, neretko autobiografskog karaktera, njegove priče liče na najlepše bajke, ali katkad nose i neku vrstu društvene kritike i iskazuju duboko humanu poruku. Pisane su izvanrednim stilom. Andersen se smatra i tvorcem realističke proze u Danskoj. Pisao je i pesme, od kojih je sačuvano samo nekoliko, romane – “Improvizator”, “O. T.”, “Samo muzičar”, “Srećni Per”, putopise – “Bazar jednog pesnika”, “U Španiji”. Njegova dramska dela su potpuno zaboravljena.

1888 – Rođen je Milan Stojadinović, srpski političar, ekonomski stručnjak, univerzitetski profesor. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu a doktorirao iz oblasti finansija 1911. Nakon specijalizacija u Nemačkoj, Engleskoj i Francuskoj, izvesno vreme nalazio se na obuci u francuskom Ministarstvu finansija. Službenik Ministarstva finansija Kraljevine Srbije postaje 1914. a načelnik Glavnog državnog računovodstva 1918. Privatni nameštenik Engleske trgovačke banke u Beogradu je od 1918. Ministar finansija bio je od 1922. do 1926, s prekidom, i 1934. i 1935. Predsednik Vlade i ministar inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije je od juna 1935. do februara 1939. Bio je član Radikalne stranke i njenog Glavnog odbora. Osnivač je Jugoslovenske radikalne zajednice i njen predsednik. Biran je za poslanika 1923, 1925, 1927, 1935. Bio je član Senata. Na insistiranje Britanije smenjen s mesta predsednika vlade i stavljen u konfinaciju u varošici Rudnik, ubrzo je prognan iz Jugoslavije. Drugi svetski rat proveo je u britanskom zatočeništvu na ostrvu Mauricijus u Indijskom okeanu. Bio je akcionar, predsednik, i član upravnih odbora: Radio-Beograda, Srpskog brodarskog društva, Standard Elektrika, Izdavačkog koncerna “Vreme”, predsednik “Rotari” kluba. U Buenos Ajresu, gde je živeo od Drugog svetskog rata do smrti 1961. izdavao je ugledni list za finansijska pitanja “El Ekonomist” i bio finansijski savetnik. Aktivno se bavio publicistikom, autor je autobiografske knjige: “Ni rat, ni pakt”.

1901 – Rođen je američki muzičar afroameričkog porekla Luis “Sačmo” Armstrong, najveći trubač u istoriji džeza. Tokom karijere duge više od pola veka proslavio se i kao pevač neponovljivog glasa, a mnogobrojne turneje širom sveta, uključujući Beograd, donele su mu nezvaničnu titulu “ambasadora dobre volje”. Snimio je i više filmova u kojima je takođe iskazao raskošni talenat izuzetnog zabavljača.

1907 – Umro je norveški kompozitor, pijanista i dirigent Edvard Hagerup Grig, koji je inspirišući se nacionalnim folklorom afirmisao norvešku muziku u svetu. Izraziti liričar, najbolja dela ostvario je u malim formama poput klavirskih minijatura (“Lirski komadi”), 25 nordijskih narodnih pesama i plesova, svite “Holberg”, “Poetičnih muzičkih slika”, “Humoreski”, solo pesama. Ostala dela: Klavirski koncert u a-molu, orkestarske svite “Per Gint”, “Sigurd Jorsalfar”, gudački kvartet, koncert za klavir i orkestar, tri violinske sonate, horske kompozicije.

1944 – Posle dve godine skrivanja u Amsterdamu jevrejske porodice Frank, nacistički Gestapo otkrio je njihovo skrovište i uhapsio 14-godišnju Anu Frank, njenu sestru, roditelje i još četvoro ljudi, takođe Jevreja. Svi su stradali u koncentracionom logoru, izuzev Aninog oca. Nakon Drugog svetskog rata otkriven je dnevnik Ane Frank, jedan od najpotresnijih dokumenata o stradanjima ljudi kao posledica nacizma. Dnevnik je preveden na više od 30 jezika.