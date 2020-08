Moguć slabiji pritisak vode 10.8.

Pritisak vode biće privremeno niži u celom Novom Sadu i prigradskim naseljima u ponedeljak, 10. avgusta zbog radova koje će izvoditi “Vodovod i kanalizacija”, “NS Koncept” i EPS.

Reč je o nadogradnji postojećeg sistema TS Vodovod 2 za automatsko prekopčavanje napajanja Fabrike vode i povezivanja komunikacije, a ti radovi predstavljaju poslednju fazu poboljšavanja sistema kako bi u budućnosti bili smanjeni problemi u vodosnabdevanju do kojih dolazi prilikom nestanka struje na pogonu za preradu i distribuciju vode, saopšteno je iz nadležnog javno komunalnog preduzeća.



Radovi će biti izvođeni od 10 časova ujutru, a prestanak napajanja trajaće od 10 do 15 minuta, što će prouzrokovati smanjenje pritiska u čitavoj distributivnoj mreži.



U saopštenju se dodaje da će, dok radovi budu trajali, oko 50 odsto preradnog kapaciteta dolaziti sa Mišeluka, a biće potrebno sat i po do dva da se pritisak u mreži u potpunosti normalizuje.