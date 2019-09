Minimalac sledeće godine 30.022 dinara

Od iduće godine minimalna zarada u Srbiji biće veća za 11,1 odsto, odnosno sa 155,3 dinara na 172,5 dinara po satu, najavio je ministar finansija, tako da će zaposleni koji rade za minimalnu zaradu primati 30.022 umesto sadašnjih 27.022 dinara.

Reprezentativni sindikati su tražili su povećanje minimalca za oko 24,5 odsto, dok u Uniji poslodavaca Srbije smatraju da je realno povećanje od šest do deset odsto. Dogovor nije postignut ni na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta, pa konačnu odluku o minimalnoj zaradi donosi Vlada Srbije.

“Ovo je najveće apsolutno povećanje minimalne zarade ikada u Srbiji. 11,1 odsto od prvog januara 2020. godine u odnosu na 2019. godinu. S druge strane, vlada Republike Srbije nastaviće i sa daljim rasterećenjem privrede. Od 1. januara 2020 godine povećaćemo neoporezivi deo dohotka sa 15 300 na 16 300 dinara”, rekao je posle sastanka ministra finasija Siniša Mali.

“Svakako svima nama je bila želja da prvenstveno, i to i jeste razlika, na realnim osnovama dođemo do povećanja minimalne cene rada. Ali, uzimajući u obzir i da želimo svakako da to osete i drugi građani, da se to oseti i na povećanje plata, ali i penzija”, izjavio je Zoran Đorđević, ministar za zapošljavanje.

Podsetimo, minimalac u Srbiji prima oko 350.000 radnika. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović, smatra da je ovo kvalitetno povećanje, ali ne i zadovoljavajuće, jer ne dostiže nivo minimalne potrošačke korpe.

Predstavnici UGS Nezavisnost ocenjuju kako je minimalac maksimalni politički ustupak koji je Vlada spremna da da.

“Nažalost, iako je došlo do najvećeg povećanja minimalne zarade faktički od kad se i pregovara od 2002. godine sindikati nisu podržali ovaj rad, a razlog je već poznat. To je da smo dogovorili da minimalna zarada dostigne visinu minimlane potrošačke korpe do iduće godine. Sa ovim povećanjem je to skoro nemoguće da se izvede”, kazao je Orbović.

“Nije ovde bilo nekih naročitih pregovora. Mi smo se uzajamno informisali o sopstvenim stavovima. Ovo nije postignuta logika kompromisa. Ovo je maksimalni politički ustupak koji je vlada spremna da da i koji je, svi znate, predsednik Vučić najavio još u februaru, martu. Da smo došli do 32, 33 hiljade koji omogućuju da ispunimo ovaj dogovor da će za dve godine minimalna zarada stići minimalnu potrošačku korpu, onda bi to bio kompromis”, istakao je Zoran Stojiljković ispred UGS Nezavisnost.

Iz Unije poslodavaca Srbije kaže da nisu mogli da prihvate veće povećanje minimalca od 6 odsto te se slažu sa vladinim predlogom imajući u vidu i dodatne olakšice za privredu.

“Mi mislimo da je u ovim uslovima, ipak napravljen pomak napred. Treba imati u vidu da smo u poslednje tri godine povećali minimlanu zaradu za čak 29,7 posto. Znači skoro 30 posto je minimalna zarada povećana, a približno tome, nešto malo manje je i prosečna zarada povećana”, naveo je Nebojša Atanacković, predsednik Unija poslodavaca Srbije.

Ministar finansija najavio je i povećanje neoporezivog dela zarade sa 15 300 na 16 300 dinara, kao i smanjenje doprinosa za PIO fond na teret poslodavaca za 0,5 odsto.