Milka i Ljubica oduševile male Novosađane

Prolanike u Fruškogorskoj ulici danas je iznenadio nesvakidašnji prizor, krava i tele u improvizovanom toru, koji su naprečac osvojili srca najmlađih sugrađana.

Mihajlo Lazović, vlasnik jedne prodavnice, naime, rešio je da na ovaj način reklamira svoje proizvode i ujedno omogući deci iz grada da upoznaju kravu Milku i tele Ljubicu i saznaju od koga im dolazi sir i mleko koje svakodnevno koriste u ishrani.

“Mi uglavnom imamo proizvode od krave koje deca jako vole i bilo nam je jako interesantno da dovedemo kravu i tele da ih deca lično upoznaju što danas, mora se priznati, je retko. Mogu se videti negde kroz prozor i to je sve što može. A deci je to jako interesantno. Mi takođe imamo deci i kad su naša deca videla ovo tele one su se oduševile. Tako da smo došli na ideju da to podelimo sa drugom decom iz kraja”, rekao je Lazović.

Reakcije prolaznika su, kako kaže, interesantne, ali u pozitivnom smislu, jer se svi iskreno oduševe kada ugledaju kravu s mladunčetom.

“Svideo mi se ovaj događaj. Baš dosta je bilo posetilaca. To jest, dosta je bilo male dece koja su se prvi put suočila sa kravom, koja su prvi put videla šta je krava uživo. I videli su kako se muze krava i od tog mleka da se pravi sir i malo im je jasnije sad da vide to uživo nego na slici i u bajci”, naveo je Zlatko Stančić, vlasnik krave.

Deca su, kako je rekao, mogla da pomuzu kravu i pomaze tele što ih je veoma interesovalo.

Lazović je rekao kako planira da nastavi sa organizovanjem sličnih događaja i ubuduće tako što bi doveo neke druge domaće životinje na radost dece.