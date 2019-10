Mihajlović: Gradnja Fruškogorskog koridora od sledeće godine

Na sastanku delegacija vlade Srbije i Pokrajinske vlade govorilo se na temu novih investicionih projekata u Srbiji, do kojih se, kako je rečeno, mnogi odnose upravo na Vojvodinu.

Potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović kazala je da je jedan od njih i rehabilitacija pet hiljada kilometara magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva koja će početi sledeće godine, a predviđen rok za njihovu realizaciju je tri godine. Prema njenim rečima, projekat obuhvata gotovo sve okruge u Srbiji, a procenjena investiciona vrednost projekta Pet hiljada kilometara je oko milijardu evra.

“Danas smo neke dogovore potvrdili. Odnosi se na projekat Vojvođanske P, odnosno dakle Beograd – Zrenjanin, Zrenjanin – Novi Sad autoputa. Vlada Srbije je formirala radnu grupu u kojoj će biti i predstavnici i naravno Vojvodine, puteva Srbije i svih relevantnih institucija koje se time bave. I mi ćemo u narednih mesec-dva, nadamo se do kraja godine moći da izađemo u javnost da kažemo o procenjenoj investicionoj vrednosti ovog auto-puta”, rekla je Mihajlović.

U okviru rehabilitacije puteva, predsednik Pokrajinske vlade podsetio je i na radove koji se odnose na obilaznicu oko Temerina, kao i obilaznicu oko Kanjiže, ali i na 120 kilometara obnovljenih regionalnih železničkih pravaca u toku prošle godine, dok se od marta očekuju radovi na brzoj pruzi Novi Sad-Subotica.

On je ocenio da će do 2024. biti realizovano 200 kilometara nove brze savremene trase koja će povezati najveće gradove u Srbiji Beograd, Novi Sad i Suboticu.

“Izgradnja nove pruge od Beograda do Novog Sada teče nesmetanom dinamikom. Sva su očekivanja da će do kraja 2021, onako kako je država to i zamislila, sa veoma intenzivnom dinamikom radova. Ja sam u nedelju vodio jednu delegaciju u Čortanovce. I nedeljom se radi, dakle, na trasi pruge od Novog Sada do Inđije, odnosno na ukupnoj deonici, da će ta pruga biti gotova dakle do novembra 2021”, naveo je Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade.

Mirović je naglasio da se radi i u oblasti zaštite životne sredine, te da je započet proces izgradnje fabrike pijaće vode u Kikindi.

“Otvara se veliki posao na osnovu međudržavnog ugovora između Srbije i Mađarske kada je reč o prečistačima otpadnih voda, lokalnoj i komunalnoj infrastrukturi. I tu ćemo biti spremni. Informisao sam potpredsednicu da i Pokrajinska vlada radi poslove u tri opštine u Bačkoj Topoli, u Malom Iđošu, u Srbobranu kada je reč o prečistaču otpadnih voda. Jednom rečju, Vojvodina se uz pomoć Vlade Republike Srbije, ali i kroz sopstveno angažovanje u pripremi projektne dokumentacije, u finansiranju dela projekata menja”, kazao je Mirović.

Kada je reč o Fruškogorskom koridoru, projekat je, kako je rečeno, pred samim ugovaranjem. Mirović očekuje da će do Nove godine biti obezbeđena sredstva za ovu saobraćajnicu kod kineskih banaka, a intenzivirani su, prema njegovim rečima, pregovori vlade Srbije sa kineskom kompanijom CRBC, te se očekuje potpisivanje komercijalnog ugovora do proleća.