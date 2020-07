Mere zaštite i dalje na snazi

S obzirom na i dalje nestabilnu epidemiološku situaciju u Novom Sadu, Gradski štab za vanredne situacije je doneo odluku o produženju trajanja do sada donetih mere i na period od 25. do 31. jula.

Odlukom je produžena i zabrana korišćenja otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara, kao i zabrana organizovanja svečanosti, sportskih i drugih zabavnih manifestacija na teritoriji Novog Sada.

Podsećamo da su u našem gradu, pored ovih, na snazi i mere obavezne upotrebe zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima i održavanje fizičke distance od minimum 1,5m, zatim zabrana organizovanog okupljanja više od 10 lica na javnim prostorima u zatvorenom prostoru i otvorenom prostoru, uz obaveznu fizičku distancu od najmanje 1,5 metar, sa izuzetkom koji se odnosi na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi. Takođe je obaveza ugostitelja da težište svoje delatnosti preusmere na otvoreni prostor, odnosno baštu uz primenu odgovarajućih mera zaštite, a radno vreme ograničeno im je od 6 do 21 čas, odnosno do 23 u bašti ugostiteljskog objekta. Trgovinama, od mini marketa do tržnih centara, radno vreme ograničeno je na period od 6 do 21 čas, sa izuzetkom apoteka, benzinskih pumpi i šalterske prodaje hrane iz objekata koji koji su registrovani za pripremu i posluživanje hrane, uz sve mere zaštite i higijene. Propisane su i mere za javna i javno-komunalna preduzeća koja su obavezna kako u radu samog preduzeća tako i u kontaktu s građanima.

Za kontrolu primene ovih mera zadužena je Gradska uprava za inspekcijske poslove. Na teritoriji Vojvodine, prema rečima pokrajinskog sekretara za zdravstvo Zorana Gojkovića, dnevno je registrovano od 150 do 180 novih slučajeva korona virusa, a najveći broj njih je u Novom Sadu gde je u ovom trenutku situacija najnepovoljnija.