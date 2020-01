Mere unapređenja životne sredine

Iako se naša zemlja još uvek nalazi pod uticajem umereno – kontinentalne klime, jasno je da živimo u svetu neprestanih vremenskih promena, kažu u novosadskom Centru za klimatske analize, rane najave klimatskih promena i ocenu rizika od elementarnih nepogoda koji deluje u okviru RHMZ Srbije.

“Podaci poslednjih dvadeset-trideset godina pokazuju konstantan rast temperature. Što se tiče padavina tu je malo komplikovanija situacija pošto je došlo do neravnomerne raspodele padavine. Znači, ukupna količina je možda ista tokom godine, ali je režim promena drastično promenjen. Bude često situacija sa velikom količinom padavina, ali su one nepravilno raspoređene. To još uvek nisu tako drastične promene da može da se kaže da je promenjen režim poljoprivrede, da utiče drastično na biljke, životinje, pa i ljude. Ali, svedoci smo raznih meteoroloških fenomena. Evo recimo ovaj zadnji koji je zadesio Srbiju gde je došlo do dugotrajnog visokog pritiska iznad Srbije i celog Balkanskog poluostrva usled čega je došlo do velikog zagađenja, naročito u velikim gradovima”, rekao je Milovan Radmanovac, diplomirani meteorolog.

Vlade država u našem okruženju preduzimaju mere sprečavanja degradacije životne sredine, a korak ka tome učinile su i Srbija i Italija Protokolom o saradnji između Ministarstva zaštite životne sredine i italijanske kompanije NOVAMONT S.P.A. koji je potpisan u sredu. Ovaj dokument bi trebao da obezbedi institucionalnu podršku za implementaciju inovativnih projekata i tehnologija u oblasti agroindustrije i zaštite životne sredine.

“I ako to danas potpuno povežemo sa našom ambicijom da budemo ekološki čista zemlja, ako povežemo sa našim konkretnim aktivnostima koje se konkretno odnose na našu odluku da plastiku izbacimo iz upotrebe na način na koji je to do sada bio slučaj evo prilike da koristeći najnovije svetske tehnologije koje su već primenjene i primenjive su, primenimo i u Srbiji. Nema razloga da bude drugačije. Ako je reč o biorazgradivim materijalima ili čak bioplastikama imaćemo priliku da to na vrlo jasan i efektan način primenimo i u samoj poljoprivredi”, izjavio je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine.

Partnerstvo između Srbije i Italije, kako je istaknuto, treba da bude usmereno na dobrobit ljudi i zaštitu životne sredine.

“Poboljšanje samog kvaliteta života građana je jedan od prioriteta obe vlade tako da sa zadovoljstvom dočekujemo svaku mogućnost razvoja i rasta”, kazao je Karlo Lokaso, ambasador Italije u Srbiji

“Smatramo da je ovaj početak, naš početak saradnje sa sistemima za prikupljanje otpada i koji će doprineti samom ciklusu vraćanja organskog uglja u zemljište, da je to jedan put i jedan zajednički projekat koji možemo da sprovedemo kako bismo doprineli samom razvoju”, dodala je Katja Bastioli, direktorka NOVAMONT-a

Tehnologije mogu da budu dobre ili loše u zavisnosti od načina primene, kazala je Bastioli i dodala da je model razvoja zasnovan na sprečavanju degradacije trenutno dostupnih izvora, kao i na regeneraciji onih postojećih.