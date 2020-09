Medalje za BK Banat

Bokseri Banata u prethodnom periodu učestvovali su na brojnim takmičenjima od kojih su najznačajnija prvenstvo Vojvodine i prvenstvo države.

Proteklog vikenda oni su se nadmetali na tradicionalnom memorijalnom boks turniru koji nosi naziv Smederevska jesen i koji je okupio najbolje takmičare iz naše države, a nadmetale su se i mlađe generacije i seniori.

Boks klub Banat nastupio je na ovom takmičenju sa 4 boksera, koji su osvojili dve srebrne i jednu zlatnu medalju.

Boksere Banata sada očekuje kolo lige u okviru kog će biti odboksovani i mečevi finala Prvenstva Vojvodine, na kom su se članovi Banata već okitili sa dva zlata i dva srebra. Na ovom takmičenju nastupiće Dario Tomić i Đorđe Nikolić.

U boks klubu Banat došlo je do značajne reorganizacije kada je u pitanju rukovodstvo kluba što je, prema rečima trenera Milivoja Šojića dovelo do bolje organizacije i samim tim do boljih rezultata na takmičenjima.

Zainteresovani klubu mogu da se priključe ponedeljkom sredom i petkom od 19h i utorkom i četvrtkom od 19:30 u bokserskoj sali u hali sportova Medison.

Prilog preuzet sa KTV Zrenjanin