Matica srpska predstavila novo kolo edicije “Deset vekova srpske književnosti”

Stotinu knjiga antologijske edicije “Deset vekova srpske književnosti” i Deseto kolo u 10 knjiga, promovisani su u svečanoj sali Matice srpske.

Ova epohalna edicija, kako je istaknuto na skupu, jeste delo od nacionalnog značaja koje će u svom krajnjem izdanju biti čuvar i pokazatelj razvoja književnog i civilizacijskog dometa našeg naroda.

Na ovoj antologijskog ediciji književnih dela, Izdavački centar Matice srpske radi od 2010. godine i do sada je objavljeno 100 knjiga sakupljenih književnih dela svrstanih u deset kola. Antologijski niz, kako je rekao, neće se zaustaviti na do sada izdatih 100 knjiga, već je cilj da se sakupe sva značajna dela srpske književnosti.

“Svaka knjiga je urađena po određenom pravilu, to je jedan antologijski niz koji nije zatvoren i koji se ne zatvara. Mi smo sada na pola puta, objavili smo 100 knjiga, to ne bismo ostvarili da nije bilo podrške republike i pokrajine, to je jedan projekat od nacionalnog značaja koji će sigurno imati još toliko knjiga i mi smo to rasporedili u 2 serije. Mi ćemo to raditi i dalje sa namerom da ništa što je vredno ne izostane već nađe svoje mesto i da bude ponuđena onim ljudima koje zanima književnost”, naveo je Vuksanović.