Mala pomoć u velikom paketu

Šestog aprila počela je podela paketa pomoći penzionerima sa primanjima manjim od 30.000 dinara u gradu Zrenjaninu. Paketi su pripremani u sportskoj hali “Medison”, a podela se vršila preko kriznih štabova u mesnim zajednicama, prema spiskovima za tu teritoriju.

Dostavu su obavljali volonteri koji su inače angažovani u lokalnim štabovima. Podela je završena 16. aprila, a do nas su sve vreme pristizale pritužbe naših sugrađana kada je u pitanju sastav paketa.



“To je litra ulja, kilogram šećera, kilogram brašna, kologram soli, pola kilograma pirinča, jedan sapun, jednu konzervu sardina i tri male paštete. Po mojoj, tu oko 500-600 dinara. Nemamo se mi šta žaliti, nego smo mislili ako je neka pomoć da to ipak bude neka pomoć, ne, ne da te ponižava neko sa, to su artikli koje kupiš svakodnevno kad ideš u prodavnici, u jednoj najlon kesici, koja je stigla u ogromnoj kutiji i to je sve dole bilo na dnu. Znači, sem toga ništa nije bilo”, rekla je Nada Tot, penzionerka iz Zrenjanina.

Nada nam je napomenula da je pratila tv programe i podelu paketa u drugim mestima te da je iznenadila činjenica da su paketi u Zrenjaninu izuzetno oskudni.

“Pola kile pirinča, ajde sardina nek bude večera, paštete nek budu, znači tri, četiri obroka maksimalno. To je za jedan dan. Imaš ručak, uživu, večeru i to je to”, kazala je ovom prilikom Tot.

Nadu smo pitali kako se snalazi i da li je za nju kao penzionera sada teška situacija.

Želeći da objektivno izveštavamo i o ovoj temi kontaktirali smo kabinet gradonačelnika Zrenjanina Čedomira Janjića sa upitom da nam neko od nadležnih, kao druga strana, da izjavu ili pismeno odgovori na pitanja zašto je paket oskudan i zašto su paketi u drugim opštinama daleko bogatiji. Upit smo poslali 9. aprila, a do zaključenja ovog priloga, 12 dana kasnije, odgovor nismo dobili.

Kontaktirali smo i sekretara Crvenog krsta Zrenjanin Aleksandru Tanasijević koja nam je rekla da ti paketi nisu u nadležnosti njene organizacije i da su volonteri Crvenog krsta učestvovali samo u pakovanju namirnica u kutije i u dustribuciji paketa.

Prema evidencijama filijale Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje u Zrenjaninu i Centra za socijalni rad grada Zrenjanina, naših sugrađana penzionera sa primanjima nižim od 30.000 dinara je oko 15 hiljada, a paket u kom se nalazi litra ulja, kg soli, kg šećera, kg brašna, 3 paštete, 1 sardina, pola kg pirinča, jedno pakovanje makarona i jedan sapun košta oko 600 dinara. (Prilog KTV Zrenjanin)