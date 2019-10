Majčino mleko nezamenjivo

Stopa dojenja na globalnom nivou iznosi 39%, a u Srbiji je stopa isključivog dojenja do 6. meseca ispod 13%.

Imajući u vidu ovakvu statistiku, od 01. oktobra Polivalentna služba Doma zdravlja Novi Sad kreće sa novim ciklusom radionica u okviru projekta „Majčino mleko-najlepša hrana 5“. Grupni zdravstveno-vaspitni rad planiran je u vidu predavanja i radionica, gde će trudnicama, uz sticanje teorijskog znanja, biti demonstrirana i praktična primena stečenog znanja na odgovarajućim modelima, poručuju iz Doma zdravlja.

Prednosti majčinog mleka su višestruke, kažu lekari, a dojenje najzdraviji početak života, jer se njime novorođenčetu prenosi toplina, osećaj zadovoljstva i sigurnosti na novorođenče.

“Ono što smo primetili to je da u poslednjem periodu čini mi se, da se žene, prva stvar koje se užasno boje to je taj porođaj. Opet nekako to je i opravdano, fizički postoje određene promene koje se dešavaju, Međutim, druga sledeća stvar koje se one najviše boje tokom trudnoće je upravo to dojenje. I misli da zbog tog ogromnog straha koji osećaju, ustvari, najčešće se i desi da odustaju kad a se jave prve poteškoće. Mi prosto imamo situaciju da žene kada držim neku edukaciju vezano za dojenje, one postavljaju pitanje “Izvinite…”. Prosto očekuju da će da se dogodi taj mastitis”, rekla je Kristina Nedeljković, načelnica Službe patronaže Doma zdravlja Novi Sad.

Stručnjaci savetuju da nikako ne treba odustajati od dojenja, jer majčino mleko sadrži sve što bebi treba u prvih šest meseci života, hranljive materije, minerale, vitamine, vodu, antitela, poboljšava imunitet deteta, smanjuje šansu za nastajanje kasnijih bolesti u životu, a korisno je i za majku, jer neposredno posle porođaja pomaže vraćanju materice na prvobitnu veličinu, reguliše telesnu težinu, a studije pokazuju i da imaju manji rizik od kasnijeg oboljevanja od karcinoma dojki i jajnika.

Prva u nizu radionica biće održana u utorak 1. oktobra u biblioteci “Mihal Babinka” u Кisaču, a potom slede i ostale u mesnim zajednicama Futog, Veternik, Sremska Кamenica, Кać, Кovilj, Šangaj, Petrovaradin, Rumenka, Кisač, Begeč, Budisava, Bukovac, Bangladeš i Veliki rit.