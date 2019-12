Ljudski je tražiti svoja prava

Vojvođanski građanski centar postoji u Novom Sadu već desetak godina, a bavi se uglavnom suočavanjem sa prošlošću, problemima tranzicije, odnosno tranzicionom pravdom, povezivanjem mladih ljudi u regionu i edukacijom o ljudskim i građanskim pravima mladih u Srbiji i Vojvodini, ali i šire.

“Centar svoje aktivnosti sprovodi aktivno od 2011. godine. Dakle, to je već period od skoro deset godina. I mogu da kažem da smo do sada radili sa različitim grupama stanovništva, prevshodno su ukoliko govorimo o edukacionom delu našeg posla, to su mladi ljudi sa područja Vojvodine i Novog Sada u najvećem broju. Ali, kao što sam rekao i iz drugih država. I mogu slobosno da kažem da se to već sada broji vrlo verovatno cifrom od preko hiljadu mladih ljudi koji su učestvovali u različitim aktivnostima centra” naveo je Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra.

Osim toga, objasnio je Stanetić, Centar se bavi i istraživačkim radom, pa su tako od 2012 do 2014. kao fokus grupu imali civilne žrtve rata koje su vezane za teritoriju Vojvodine. On je dodao i to da je teško izdvojiti grupu ili deo populacije kod kojih bi ljudska prava bila najugroženija.

“Mislim da ne možemo nikad govoriti o nekom savršenom, odnosno dostignutom standardu ljudskih prava i mislim da se ona konstatno mogu unapređivati. Sa druge strane, ne znam da li bih bio spreman da izdvojim jednu grupaciju gde su ljudska prava najviše ugrožena. Možda zbog tema kojima se mi bavimo bih tu pomenuo civilne žrtve rata kao jednu grupu koja je prilično marginalizovana i obespravljena u ne samo našem društvu nego u svim državama regiona”, rekao je on.

Prema njegovim rečima i druge grupe poput dece, starih lica i žena zaslužuju pažnju, a neretko lica kojima je potrebna pomoć u ostvarivanju svojih prava ne raspolažu dovoljno pravim informacijama.

“Međutim, ja mislim da ljude ne treba kriviti zbog toga. Ljudska prava kao tema na našem prostoru nisu nešto što je ovde oduvek. I dalje su nova i mislim da mi svakodnevno možemo da učimo o ljudskim pravima. Ovde neke osnovne pojmove, sa nekim osnovnim pojmovima ljudi nisu upoznati, pa tako često možemo čuti da država treba nekome da da ljudska prava. Mislim da se uvek trebamo vratiti na početak i shvatiti priču iz te pozicije da su ljudska prava nešto što stičemo rođenjem!, kazao je Stanetić.

On je na kraju dodao da država i sistem moraju biti u funkciji zaštite i promocije ljudskih prava koja treba posmatrati sveobuhvatno i truditi se da svi građani imaju isti stepen prava, što je ideal kojem teže organizacije poput ove.