Lisice slobodne u Zrenjaninu

Stanovnici Šećerane već duže vreme bore se sa pojavom lisica i šakala u tom kraju.

Kako kažu, lisice prebivaju u napuštenoj Šećerani i odatle, u potrazi za hranom, dolaze do kontejnera, do stambenih zgrada i do Šećeranskog parka.

Zrenjaninci koji se kreću ovim krajem imaju određenu dozu straha zbog većeg broja lisica i pre svega, zbog bezbednosti svojih bližnjih, brine ih to da su možda i zaražene besnilom.

Lisice i šakali redovno nam ulaze u zgrade, preksinoć smo imali napad na roditelje što su sedeli ispred zgrade od strane dve lisice što su napale kuče, zarežali su na ljude.

Zvali smo nadležne, niko nije reagovao, jedni nas na druge prebacuju. Pozvali smo više puta komunalnu policiju.

Komunalna policija nas prebacuje na azil, azil prihvata da je njihova odgovornost lisice, ali ne vide ljudi kako oni mogu da se reše lisica.

Ne smeju da ih ubijaju, moraju da ih stavljaju u kaveze i imaju jedan kavez a ovde ima i lisica i šakala na desetine. redovne su nam komšije, više njih imanego pasa lutalica, ne boje se stanovništva.

Ivan Hirman, dugogodišnji je stanovnik naselja Šećerana, kaže da je problema sa lisicama bilo i ranije, ali da ih nikada nije bilo u ovolikom broju i da nikada nisu prilazile toliko blizu ljudima.

Godinama se one tu love, postavljali su par puta kaveze, bezuspešno doduše, neki put su postavili čak i kavez bez mamca što je malo ovaj bilo,imam ja tu i fotografiju, malo je bilo i smešno i apsurdno.

Fazana ima stvarno puno ovde okolo naokolo i to je verovatno lisice i navelo da priđu jer znamo da se one i zimi pare i zavijaju, onda u proleće kada imaju svoje mlade idu u potragu za hranom, to je sasvim normalno.

I sad da li su besne ili nisu besne, problem imaju deca, problemje u strahu što je sasvim normalno za svakog roditelja. 0340

Živim ovde na Šećerani dugo godina, a ovako nije bilo nikad kao što je sad. Imamo lisica, šakala, čista divljina, gore nego na salašu.

Ima deca puno, imam staru majku koja ima 91 godinu, ne mogu da je pustim u šetnju samu, moram i ja s njom. Ja idem sa štapom, još i nju moram da vodim jer nisam više siguran.

Deca treba sloboodno i bezbedno da se igraju na igralištu, na klupama bez bojazni treba u prirodi da uživaju penzioneri, a u parku sportom treba da se bave rekreativci i sve to bez straha od lisica.

To u Šećeranskom parku nije moguće. Dok predstavnici nadležnih institucija prebacuju odgovornost i prebacuju nadležnost jedni na druge ne rešavajući problem, stanovnici u naselju Šećerana šetaju samo po danu i uvek se obazirući oko sebe iz straha da se ne pojavi neka lisica.

Nadamo se da će se rešenje za problem lisica u ovom parku naći pre nego što dođe do nekog nemilog slučaja koji će imati posledice veće od bežanja i nekoliko nestalih kokošaka.



(Prilog KTV Zrenjanin)