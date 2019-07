Leto u Grčkoj i dalje najtraženije

Turističke agencije u Novom Sadu i ovog leta za stare i nove klijente imaju raznovrsnu ponudu letnjih aranžmana u našoj zemlji i inostranstvu, kako kažu, za svačiji džep.

Ovih dana, u špicu sezone, sve što nije prodato od novembra, kada je krenula prodaja za letovanja, ide na “last minit”.

“To su povoljnije cene i one se uglavnom baziraju na plaćanju odjednom pre polaska što naravno ne znači da ne može i u ovom periodu da se uplati nešto na rate. A rate podrazumevaju ili čekove građana tamo do kraja godine. Rate, bez uvećanja kamate, naravno. Ili putem administrativne zabrane, znači uslov je da je neko zaposlen i, ili preko PIO fonda za naše penzionere pošto su oni jedni od naših redovnih klijenata, takođe u jednakim ratama”, rekao je Marko Cvetinić, vlasnik jedne novosadske turističke agencije.

Porodice, mladi bračni parovi, penzioneri i samci podjednako su česti klijenti agencije, kaže Cvetinić. Jedina razlika je u tome što stariji sugrađani bukiraju aranžmane uglavnom za početak i kraj sezone.

“Na top listi destinacija Grčka je na prvom mestu već dugi niz godina. Po nekim procenama, ajd’ da kažemo u procentima, sigurno nekih šezdesetak, čak i više posto ljudi koji letuju ide u Grčku. Druge destinacije koje su zastupljene, uglavnom je to Turska, Egipat, nešto malo Crna Gora i Hrvatska, bar što se tiče naše agencije. Ima agencija koje više forsiraju ove destinacije, ali kažem što se nas tiče”, kazao je Cvetinić.

Potražnja za Bugarskom, kako je rekao, opada polsednjih godina. I Turska je, zbog političkih prilika zabeležila manji pad, ali je ipak tražena destinacija, dok su u Srbiji najposećeniji planinski predeli ili banje.

Za one koji putuju u inostranstvo, Cvetinić ima nekoliko korisnih saveta.

“Preporuka je, što se tiče pasoša, imati kod sebe fotokopiju one stranice pasoša gde je fotografija. Naravno, tu fotokopiju ne držati u pasošu. Jer, ako se izgubi pasoš onda ta fotokopija pasoša mnogo pomaže prilikom izrade novog, odnosno ne pasoša, nego potvrde od našeg konzulata. Moguće je, danas, u eri savremen tehnologije, i fotografisati telefonom pasoš. I to nije loša opcija”, naveo je on.

Ukoliko idete sopstvenim prevozom, podsetio je on, obavezno ponesite zeleni karton tamo gde je to potrebno.

Prilikom pakovanja ne treba zaboraviti stvari koje su neophodne naročito za malu decu, a pošto na mnogim destinacijma nema zaprašivanja komaraca, nije loše poneti odgovarajuću zaštitu.