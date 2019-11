Lečenje bolesti zavisnosti

Svake godine u svetu oko 210 miliona ljudi koristi droge, a od ovog broja oko 200.000 ljudi godišnje umire od posledica upotrebe psihoaktivnih supstanci.

U Rehabilitacionom Centru Duga leče obolele od različitih vrsta zavisnosti, droge, alkohola, kocke i drugih, ne praveći razliku među njima, jer smatraju, kako kažu, da problemu treba pristupiti s ljubavlju, ali i davati ljudima radnu terapiju kako bi se osećali korisnima za zajednicu.

U svakom momentu, u ovom Centru nalazi se oko 20 osoba koji žele da se izleče i promene svoj život.

“Zavisnost je bolest više ličnosti, karaktera i stavova i to se ne može lečiti nekim skraćenim postupcima. Potrebno je vreme da se vratiš na raskrsnicu gde si pogrešno skrenuo i da ideš novim kanalom ili putem. Za to je, ipak, potrebno vreme i mi smo organizacija gde omogućavamo boravak momcima koji nam se obrate za pomoć. Dakle, kod bolesti zavisnosti potrebno je izolovati, po našem mišljenju, izolovati od same suspstance ili radnje koja izaziva zavisnost”, rekao je Aleksanadar Janić Jana, portparol Centra Duga.

Sve bolesti zavisnosti, kako kaže, jednako su komplikovane i teške za lečenje. Uzroci su različiti. To može da bude dokazivanje u društvu vršnjaka, problemi u porodici, siromaštvo, mada nije presudno, ili neki drugi faktori.

“Nema puno da vam objašnjavam oko ovih bolesti zavisnosti. Problem je ustvari jako jednostavan. Ali, mi ljudi volimo da komplikujemo. Mi imamo jedan element koji se zove ljubav i sad to tako malo grozno holivudski zvuči. Ali, taj element, ta ljubav ustvari ima dva mehanizma kroz koja se ljudi oporavljaju i dobiju želju uopšte da se oporavljaju zato što zavisnost ide često s depresijom. Neki ljudi ni nemaju uopšte želju da se izleče. Ta dva elementa koja mi odmah ponudimo je osećaj pripadnosti i osećaj korisnosti”, naveo je Janić.

On je dodao i to da medicina u ovom slučaju zavisnicima nudi jedino supstituciju i sve do danas smatra da je zavisnost recidivna i neizlečiva bolest sa čime se ne slažu u Centru.

Ipak, sarađuju sa E odeljenjem psihijatrije u Novom Sadu, jer oni vrše detoksikaciju nakon korišćenja različitih supstanci, a potom se dolazi na opravak od godinu dana u Centar gde zavisnici imaju dovoljno vremena da rade na sebi i promene način razmišljanja.

“Ja ću vam odmah reći. Ne postoji zavisnost od droge, od alkohola, od kocke. Postoji samo zavisnost, a manifestacije su drugačije. Razumete, zavisnost je zavisnost. Kod nekoga se manifestuje kroz drogu, kroz alkohol, kod nekoga kroz kocku. Ali, suština je da je zavisnost nastala zbog rane koja je pokušana biti rešena na pogrešan način, razumete. Tako da mi nemamo različite pristupe prema vrsti zavisnosti niti je to merljivo”, kazao je Janić.

Centar za svoje štićenike organizuje šetnje i izlete, pa nisu potpuno izolovani od društva. Janić je naglasio da štićenici Centra funkcionišu kao porodica i cilj je da ostanu u kontaktu jedni s drugima i nakon izlečenja.

Sam Centar se izdržava na različite načine, a jedan od njih je i organizovanje prevoza i selidbi. Organizacije i pojedinci koji žele da doniraju pomoć ovom udruženju mogu da im se obrate, jer im, kako kažu, svaka vrsta donacije mnogo znači.