Kroz radionice “Buđenje boginje” do unutrašnje energije i intuicije

U često turobnoj svakodnevnici ponekad je teško sagledati život sa one lepše strane, naročito ženama koje još uvek u brojnim oblastima trpe različite vidove diskriminacije.

Upravo za njih u Kurikulum vite centra (Curriculum Vitae Centar) osmislili su edukativne radionice pod nazivom Buđenje boginje.

Ideja za ove radionice, koje Dragutinović vodi sa svojom dugogodišnjom prijateljicom, nastala je spletom okolnosti koje su se, kako je navela, desile u pravom trenutku.

“Nas dve smo inače drugarice trideset i kusur godina i u jednom momentu ja sam intenzivno proučavala arhetipove i arhetipsku psihologiju, jako me to zanimalo, počev od Junga, pa sam došla i do Din Šinode Bolen, a moja koleginica je odjednom počela da se zanima za grčku mitologiju, za boginje i za arhetipove boginja. I , kako to obično biva kad stvari treba da se dese, sele smo i napravile nešto što se zove Buđenje boginje, a zapravo je reč o dolasku do svoje intuicije”, navela je Dragutinović.