Krizni štab: Mere ostaju na snazi

Broj obolelih i preminulih od korone pada, što je znak da do sada preduzete mere daju rezultate i one će ostati na snazi do daljeg, odlučio je Krizni štab.

Podsetimo, reč je o merama koje podrazumevaju ograničeno radno vreme svih ugostiteljskih objekata i tržnih centara rade do 20 časova, a prodavnica do 21 čas, zatim zabranu okupljanja više od petoro ljudi, obavezno nošenje maske u zatvorenom, kao i PCR testove ili karantin od deset dana prilikom ulaska u Srbiju.

Krizni štab je zaključio i da nema prepreke da drugo polugodište počne kad je i planirano, 18. januara.

Nastava će se u drugom polugodištu odvijati prema modelu za koje su se škole opredelile na početku školske godine – 1. septembra.

Niži razredi osnovnih škola, od prvog do četvrtog, pratiće nastavu uživo, a stariji osnovci i srednjoškolci pratiće nastavu uglavnom prema kombinovanom modelu.