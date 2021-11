Kovid propusnice od 20 časova

U skladu sa odlukom Kriznog štaba i obaveštenjem Ministarstva prosvete, aktuelni školski kalendar za osnovne i srednje škole na teritoriji AP Vojvodine izmenio je i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, pa tako ni vojvođanski osnovci i srednjoškolci neće ići u školu od 8. do 12. novembra, a prvi radni dan biće im ponedeljak, 15. novembar.

Sekretarijat je pozvao na poštovanje svih propisanih mera prevencije i ograničenja okupljanja kako bi odluka o produženju jesenjeg raspusta doprinela smanjenju obolevanja i školska godina mogla redovno da bude nastavljena. Krizni štab doneo je odluku da kovid propusnice budu obavezne u ugostiteljskim objektima i kockarnicama već od 20 časova i ta mera stupa na snagu od ponedeljka.

Prema rečima članice kriznog štaba, dr Darije Kisić Tepavčević, uvođenje Kovid propusnica na mestima na kojima se okupljaju mlađe osobe dovelo je do veće učestalosti vakcinacije prvom dozom. Ona je navela da je do sada više od 3 miliona građana vakcinisano barem jednom donozom vakcine, ali da to i dalje nije dovoljno.