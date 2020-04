Kovid ambulanta za trudnice

U okviru novosadskog Doma zdravlja, u objektu “Jovan Jovanović Zmaj“, sa radom je počela izdvojena Covid ambulanta za trudnice. Novi Sad je, inače, jedan od prvih gradova u Srbiji u kojima su otvorene kovid ambulante i ima ih ukupno tri, dve na Limanu i jedna na Novom naselju.

U Covid ambulanti za trudnice će se po potrebi uraditi akušerski, ultrazvučni pregled, CTG pregled i zakazati kontrolni pregled, kao i sve ostale procedure po savetu lekara iz Covid ambulante.



Radno vreme ambulante radnim danima je od 07:00 do 18:00 časova, a subotom od 07:00 do 15:00 časova.

Ginekološko-akušerska ambulanta za COVID namenjena je:

A.) za praćenje trudnoće COVID pozitivnih trudnica, po redovnom kalendaru za praćenje trudnoće

B.) u slučaju ginekoloških hitnih stanja kod Covid pozitivnih žena

C.) u slučaju komplikacija kod Covid pozitivnih porodilja

D.) trudnice sa sumnjom na infekciju Covid -19 (febrilnost, respiratorne tegobe, trudnice koje su

bile u kontaktu sa osobama pozitivnim na Covid)

Pre nego što žena bude upućena u ovu ambulantu, potrebno je obavestiti ginekološku ekipu u objektu „Jovan Jovanović Zmaj“ na telefon: 4879-570 .

Trudnica, porodilja koja je dokazano Covid pozitivna, pre dolaska na kontrolni ginekološki pregled u ovu ambulantu treba da:

A.) pozove izabranog ginekologa koji poziva Službu Hitne medicinske pomoći i dogovara vreme transporta žene (tel: 194 ili Službu transporta 6400-124)

B.) obavesti ekipu u objektu „Jovan Jovanović Zmaj“ na 4879-570 o vremenu dolaska