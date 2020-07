Kovid ambulanta i na Podbari

VIDEO K9: Novosadski Dom zdravlja otvorio je još jednu ambulantu za respiratorne infekcije - u Ulici Jug Bodana na Podbari koja će raditi svakog dana od 7 do 20 časova.

U novoj ambulanti za respiratorne infekcije u Ulici Jug Bogdana 2 rade tri tima lekara i specijalista interne medicine. Osim na Novom naselju, kovid ambulante Doma zdravlja su i u Zmaj Ognjena Vuka, kao i u Veterniku. Na Novom naselju se nalaze i dve non kovid ambulante koje rade 24 časa sa timovima lekara i specijalistom interne medicine.



“Iz Doma zdravlja je saopšteno da je, iz zdravstveno bezbednosnih razloga, kako ne bi došlo do mešanja pacijenata sa simptomima koji idu u kovid ambulantu i pacijenata koji žele da u non-covid ambulanti daju uzorke za testiranje na korona virus za predoperativne pripreme, zračnu i hemo terapiju, odnosno, za intervencije koje se rade u bolničkim uslovima, non-covid ambulanta od petka, 3. jula,premeštena sa Novog naselja u krug ambulante na Limanu IV koja se renovira, u mobilnu ordinaciju za laboratorijske analize. Ona će građanima biti dostupna svakog radnog dana od 7 do 10 časova.



Brojevi telefona:

Ambulanta za respiratorne infekcije na Novom naselju može se dobiti i putem telefona: 021/4879-225 i 021/4879-227;

Ambulanta za respiratorne infekcije u Veterniku: 064/838-21-69;

Ambulanta za respiratorne infekcije u Jug Bodana: 021/529-090, 021/4879-748;

Ambulanta za respiratorne infekcije u objektu “Jovan Jovanović Zmaj”: 021/4879 /450/457/458/459; mobilni tel. (064 818 9863 / 064 818 9930);

Non-covid ambulanta na Limanu IV: 064/ 808-81-66