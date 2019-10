Kosovo (ne)rešiv problem

Austrijski diplomata i nekadašnji izaslanik EU za Kosovo Volfgang Petrič je izjavio da EU treba da ima odlučujuću ulogu u dijalogu Beograda i Prišitne.

On je ocenio da će uskoro stupiti na dužnost nova Evropska komisija i smatra da će doći do ubrzanja pregovora oko Kosova, kao i da će to biti veoma bitno pitanje za Evropsku komisiju. Znači li ovo da će se u dogledno vreme problem Kosova rešiti, pitanje je upućeno novinaru Ratku Dmitroviću.

Volfgang Petrič je istakao i da je jasno da će Priština morati da ukine takse na srpsku robu i to je ujedinjen stav od Vašintona do Brisela, ali je to samo jedna od blokada u sadašnjim pregovorima.

Od prethodne zvanične runde dijaloga Beograda i Prištine prošlo je skoro godinu dana – predsednici Vučić i Tači uz posredovanje Federike Mogerini poslednji put su se sastali 20. novembra 2018. (Prilog KTV Zrenjanin)