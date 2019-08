“Košnica prijateljstva” na Begečkoj jami od 9. avgusta

VIDEO K9: Ovogodišnji dečji kamp "Košnica prijateljstva" biće otvoren za mališane na Begečkoj jami od 9. do 22. avgusta.

Proteklog vikenda je na Begečkoj jami započeta izgradnja kampa za decu bez roditelja i adekvatnog roditeljskog staranja pod nazivom “Košnica prijateljstva”.

Kamp će biti otvoren od 9. do 22. avgusta. Šatore su podigli volonteri i mladi ljudi iz Udruženja građana Košnica.

Prvu grupu od 50-oro dece očekuju u petak 9. avgusta, a druga stiže nedelju dana kasnije, 16. avgusta.

Osim štićenika SOS dečijeg sela “Dr Milorad Pavlović” iz Sremske Kamenice, planiran je i dolazak dece iz Sigurne kuće, programa Jačanja porodice, socijalno ugroženih porodica, kao i mališana sa Kosova i Metohije. Oni će tokom boravka u kampu učestvovati u različitim sportskim, ekološkim i kreativnim radionicama.

Mališani će moći da plivaju, igraju košarku, fudbal, badminton, odbojku na pesku i da se penju na veštačku stenu. Ovo je petnaesti po redu sportsko-ekološki kamp koji organizuje Udruženje građana Košnica.

Za decu u kampu na Begečkoj jami biće organizovan i pozorišni festival “Pozorište na otvorenom Radosno detinjstvo”, koje će trajati od 10. do 14. avgusta i od 17. do 21. avgusta, svake večeri od 19,30 časova. Festival obuhvata pozorišne predstave, učestvovanje u pozorišnim radionicama, gledanje animacija, ali i trikova mađioničara. Ulaz na festival je donacija koju ćete ubaciti u kutiju na ulazu, a to može biti knjiga ili društvena igra za decu iz Kampa.

U realizaciji ovogodišnje “Košnica prijateljstva” učestvuje oko stotinu volontera, predavača, instruktora i vaspitača. Dolazi i 30 volontera iz čitave Evrope.

Udruženje građana “Košnica” osnovano je 16. oktobra 2005. godine u Novom Sadu kao humanitarno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana. To je društvo u kom su svoj deci, bez obzira na veroispovest, nacionalnu pripadnost, socijalni i ekonomski status, poreklo, pol, fizičke i mentalne sposobnosti, zagarantovana dečija prava propisana Konvencijom Ujedinjenih Nacija o pravima deteta.

Njihov cilj je da obezbede kvalitetan život za decu bez roditelja i adekvatnog roditeljskog staranja, ali i za decu iz socijalno ugroženih porodica.