Korupcija i zaštita uzbunjivača

Zakon o zaštiti uzbunjivača u Srbiji je usvojen pre skoro pet godina, njegova primena počela je nešto kasnije, u junu 2015. godine i po tome smo pioniri u Evropi, istakla je ministarka pravde Nela Kuburović na juče oddržanoj konferenciji pod nazivom “Zaštita uzbunjivača na centralnom i lokalnom nivou”.

Prema njenim rečima, hitnost u postupanju i zaštita uzbunjivača dve su najbitnije stvari koje su postignute ovim zakonom.

“Od početka primene zakona do kraja 2018. godine bilo je 622 predmeta u radu. Rešena su 533 predmeta. Zabeležen je trend opadanja broja nerešenih predmeta po godinama što se može tumačiti kao rezultat ujednačene prakse. I od početka primene zakona do kraja prošle godine zabeleženo je ukupno 107 slučajeva unutrašnjeg uzbunjivanja, a najveći broj slučajeva dogodio se u 2018. kada je bilo ukupno 41 slučaj unutrašnjeg uzbunjivanja”, kazala je Kuburović.

Samim donošenjem zakona posao nije završen, kazala je ona i objasnila da Nacrt revidiranog Akcionog plana predviđa dosta aktivnosti vezano za primenu Zakona o uzbunjivačima, a radiće se i na novoj Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije čija izrada počinje 2020. godine.

“Pokazalo se da uzbunjivanje postoji. Ono što je najvažnije je da uzbunjivači dobijaju svoju zaštitu, da se nadležnim organima izdaju uputstva da ne mogu ni na koji način da vrše odmazdu prema tim licima. Ali, svakako ono što je bitnije, možda, i što predstvalja drugi aspekt uzbunjivanja je šta se dešava sa prijavama koje uzbunjivači podnesu. Tako da, sudovi su se pokazali izuzetno efikasni. Mislim da je sada veliki teret i na tužilaštvu”, rekla je Kuburović.

Kroz saradnju sa ambasadom SAD-a i USAID-om na različitim projektima učinjeno je dosta toga na prevenciji i borbi protiv korupcije, kažu u Ministarstvu pravde. Učesnici konferencije naglasili su da je važno da se protiv bilo kojeg oblika korupcije treba boriti preventivnim merama, kao i to da se zakon koji imamo pprimenjuje.

“Korupcija je globalni problem i jedna od najvećih prepreka u razvoju, u društvenom napretku u celom svetu. Ona se hrani apatijom. Oduzima mogućnosti onima koji vredno rade. Podriva poverenje u vlasti, povećava troškove vaše zdravstvene zaštite, obrazovanja i svakodnevnog života”, rekao je Kajl Skat, ambasador SAD u Srbiji.

Korupcija, kako je naveo, obeshrabruje investicije i radna mesta, jer prisiljava ljude da posluju u sivoj ekonomiji. Prema istraživanja USAID-a za 2018. godinu, korupcija je jedan od najvećih problema u Srbiji, a zastupljena je u svim važnim sektorima društva, obrazovanju, zdravstvu, građevinarstvu, saobraćaju, pravosuđu i drugim.

Sa druge strane, veoma mali broj ljudi je spreman da prijavi korupciju, što iz straha, što iz nesigurnosti da će se nešto zaista promeniti.

“Zakon nije bio cilj sam po sebi, već je cilj zaštita ljudi koji prijave neku nezakonitost, ne samo korupciju već i neku drugu nezakonitost koju uoče. Važno je da ta zaštita dovede do uspešnog razotkrivanja korupcije i drugih nezakonitosti i da celo naše društvo bude zaštićeno od pokušaja da se svi mi prevarimo što ponekad, kao što će vam kasnije govoriti dr Josifovski dovodi ne samo do gubitka našeg zajedničkog novca, već i do gubitka života”, istakao je Vladimir Radomirović, urednik portala “Pištaljka”.

Radomirović je dodao da su sudije obučene da primene zakon, a efikasna praksa pokazuje da su neki od uzbunjivača dobili zaštitu u roku od samo dva dana.